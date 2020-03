Celebrity spomínajú, ako išli v minulosti k volebným urnám: Aké boli naše prvé voľby?

Voľby v bývalom Československu bývali iba formálne. Na kandidátku dosadili funkcionári komunistického režimu svojich kandidátov.

Účasť bola takmer stopercentná, veď kto neprišiel voliť, bol podozrivý. Voľby pred rokom 1989 slúžili len ako manifestácia širokej podpory strany medzi ľudom. Po Nežnej revolúcii mohli voliť ľudia po prvý raz slobodne 8. - 9. júna 1990. Ako si spomínajú na svoje prvé voľby známe osobnosti slovenského šoubiznisu?

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Zuzana Vačková (51):

Počas volieb sa nepredával alkohol

Dnes už známa herečka bola v čase konania komunistických volieb študentkou, takže nedemokratické voľby na vlastnej koži nezažila. „Pamätám si však, že počas volieb sa nepredával alkohol a mali sme z toho zábavu,“ spomína na stredoškolské roky Zuzana. V čase konania prvých slobodných volieb v roku 1990 bola študentkou herectva na VŠMU. „Po hektických revolučných časoch som chcela využiť svoje právo slobodne rozhodnúť, komu dám svoj hlas. Považovala som to za povinnosť vyjadriť názor a podieľať sa na tom, kto bude viesť našu krajinu,“ vraví.

Vlado Voštinár (56):

Mali sme na výber jednu stranu

Moderátor zažil voľby ešte za čias socializmu. „Moje prvé voľby neboli demokratické. Vždy boli povinné a svoje, skutočne nedobrovoľné, prvovoličské vhadzovanie volebného lístka som absolvoval v období, keď sme mali na výber jednu stranu a nevoliť ju znamenalo privolanie si nepeknej životnej ťažkosti. V miestnosti bola, okrem usmiatych súdruhov aj plenta, ktorej sa však bolo treba vyhnúť veľkým oblúkom. Za ňu chodili iba dobrodruhovia, ktorí volebný lístok s nápisom KSČ škrtali. No a tí obyčajne z miestnosti vychádzali v „objatí“ spomínaných súdruhov. Takéto voľby by som už zažiť ne­chcel. O to viac si vážim svoje právo sa demokraticky rozhodnúť. A toto robím od prvého momentu, ako to bolo možné,“ zaspomínal si Voštinár a prezradil, že prvé demokratické voľby v roku 1990 neabsolvoval, pretože bol na stáži v Dánsku. „Ale tie ďalšie už áno. Voľby dokázali rozhádať rodiny i kamarátov. Pamätám sa na nekonečné rozhovory s mojimi rodičmi, ktorí tak ako masy iných starších ľudí boli sfanatizovaní Mečiarom a jeho režimom. Nebolo možné ich presvedčiť, že to je veľmi zlá voľba a oni zase nechápali nás. No a po voľbách prichádzala skepsa, ktorá trvala... a trvala. Myslím, že sa to opakuje, tak len dúfam, že po týchto budem mať ako-tak dobrý pocit. Už by sme si to všetci zaslúžili.“

Jana Hubinská (55):

Bola som rebel

Sympatická herečka vraví, že vždy bola veľký rebel, čo dokázala aj za socializmu, keď účasť vo voľbách bola takmer stopercentná. „Za socializmu som nebola voliť, počas volieb som bola odcestovaná v zahraničí. V roku 1990 som bola tiež vo svete, študovala som na muzikálovej škole vo Varšave. Pravdupovediac, cestovanie bolo vždy mojou veľkou túžbou, spomínam si, že od 14 rokov som chcela emigrovať,“ usmieva sa pri spomienkach na svoje tínedžerské roky herečka. „Odjakživa som ctila slobodu myslenia a prejavu. Nie však anarchiu, to si mnohí zamieňajú dodnes. Sloboda znamená zodpovednosť – ak niečo robíš, nes za to následky. Demokratické voľby dávajú každému možnosť slobodne rozhodovať o tom, komu zveríme svoj hlas. Pri každých voľbách mám na mysli hlavne to, aby sa ľuďom v našej krajine žilo lepšie.“

Martin Nikodým (48):

Tešili sme sa na mandarínky

Známy moderátor si na svoje prvé voľby pamätá takto: „Moje prvé voľby boli pre bývalé Československo prvými slobodnými a demokratickými voľbami po 40 rokoch socializmu. Pre nás to bolo obdobie plné eufórie a radosti. Zrazu sme mohli slobodne voliť, ale aj slobodne myslieť a hovoriť. To si dnes už vie asi málokto predstaviť, že ste na verejnosti nemohli vysloviť svoj názor, lebo ten správny a politicky korektný vám diktovala komunistická strana. Tešili sme sa na zmenu starých tvárí, ktoré sme poznali už roky,“ spomína Nikodým, ktorý ocenil zmeny po prvých demokratických voľbách. „Tešili sme sa aj na to, že môžeme cestovať a aj na to, že mandarínky budú v zelovoci aj inokedy ako iba na Vianoce a budú pre každého, nielen pre známych zelovocára,“ myslí si.