Ďalšie famózne predstavenie Vlhovej: Slovenka dosiahla najlepšie umiestnenie v zjazde v kariére!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola v piatkovom zjazde Svetového pohára po odjazdení prvej tridsiatky pretekárok na 4. mieste a dosiahla najlepší kariérny výsledok v kráľovskej disciplíne.

V Crans Montane zaostala za najrýchlejšou Larou Gutovou-Behramiovou o 1,08 sekundy. Vlhová šla na trať už ako druhá v poradí, hneď po konkurentke v boji o veľký glóbus, Talianke Frederice Brignoneovej.

Vlhová predviedla skvelú jazdu a predbehla Talianku. Je teda jasné, že v pretekoch získa viac bodov ako jej konkurentka a zlepší si pozíciu v priebežnom poradí. Po svojej jazde bola Petra čele poradia a musela čakať na výkon ostatných pretekárok.

Pred Vlhovú sa o 28 stotín sekundy dostala Švajčiarka Corinne Suterová, svetová jednotka v zjazde a odsunula Vlhovú na druhú priečku. Po prvých desiatich pretekárkach sa slovenská pretekárka stále držala na skvelom druhom mieste. Potom však prišla na trať Rakúšanka Stephanie Venierová, ktorá dokázala prekonať čas Vlhovej. Petra sa tak ocitla na tretej pozícii.

Dlho to vyzeralo tak, že by mohla získať prvé pódiové umiestnenie v zjazde, avšak neskôr predviedla parádnu jazdu Lara Gutové-Behramiová, ktorá jednoznačne zdolala všetky súperky a zaradila sa na prvé miesto. Vlhová sa teda ocitla na štvrtom, ktoré znamenalo jej najlepšie umiestnenie v zjazde z celej kariéry.

"Dnes to vyšlo. Teda skoro, ale som spokojná. Dala som do toho všetko, aj keď som spravila drobné chybičky. Neviem, či mám byť šťastná za 4. miesto alebo smutná, že mi ušlo pódium, v každom prípade je to skvelý výsledok. Po tom skoku to bolo trošku na limite a takmer som spadla, ale potom som sa vzchopila a išla na hranici. Myslím si, že tento zjazd je najľahší, aký som išla, ale skoky neboli jednoduché, pretože človek musel byť pripravený, mne to trochu ušlo. Na týchto lyžiach sa cítim dobre, takže uvidíme, ako to bude v sobotu," povedala pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Crans Montana (Švaj.) - piatkové výsledky:

Zjazd žien

1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:27,11 min, 2. Corinne Suterová (Švaj.) +0,80 s, 3. Stephanie Venierová (Rak.) +0,92, 4. Petra Vlhová (SR) +1,08, 5. Breezy Johnsonová (USA) +1,26, 6. Nina Ortlebová (Rak.) +1,32, 7. Federica Brignoneová (Tal.) a Joana Hählenová (Švaj.) obe +1,35

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 27 zo 40 pretekov)

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 1148, 3. Petra Vlhová (SR) 1121, 4. Marta Bassinová (Tal.) 740, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 703, 6. Corinne Suterová (Švaj.) 697