Alexandra si myslela, že je len unavená z dlhého letu: Pravda z úst lekárky ju zložila na kolená

Myslela si, že je to len obyčajná únava, skutočná príčina ju však úplne odrovnala.

Britka Alexandra Simpson (26) pred rokom začala pociťovať obrovskú únavu, tento stav sa jej však vôbec nezdal podozrivý a pripisovala ho cestovaniu, pretože sa kvôli práci presťahovala do Hong Kongu. Mladá právnička si preto myslela, že unavená je z častých a dlhých letov. Pravda však bola oveľa horšia.

"Bola som zvyknutá na to, že mám málo energie. Pracovala som dlhé hodiny a chodila som do fitka trikrát do týždňa," tvrdí Alexandra s tým, že najprv si lekári mysleli, že je len anemická a má prijímať v strave viac železa. "Vinila som z toho aj mestský život a keď som sa sťahovala do Hong Kongu, dúfala som, že sa budem cítiť lepšie a pomôže mi trocha slnka," dodala. Keď sa však v novom meste udomácnila, únava stále neodchádzala a jej kamaráti si všimli, že je stále bledá.

Alexandra navštívila odborníka až po tom, čo sa jej po tele začali objavovať početné modriny a kruhy pod očami, informuje britský denník Daily Mirror. Po krvných testoch sa dozvedela zdrvujúcu diagnózu. Lekárka jej oznámila, že trpí akútnou lymfoblastovou leukémiou, čo je rakovina krvi. Pacientka sa zo dňa na deň dozvedela, že je v ohrození života a musela čo najrýchlejšie podstúpiť liečbu. "Ihneď ma objednala k špecialistovi a zaželala mi šťastie. Alexandra podstúpila niekoľko cyklov chemoterapie.

Keď sa jej stav aspoň trocha zlepšil, lekári jej dovolili odcestovať domov do Londýna. "Oči mi zaliali slzy, domov som prišla až o polnoci a vedela som, že som to musela oznámiť mame, no chcela som jej ešte nechať čas, kým sa dozvie, že jej dieťa má rakovinu," cituje jej slová britský denník. Alexandra po chemoterapii podstúpila aj imunoterapiu, pri ktorej sa v boji proti rakovinovým bunkám používa vlastný imunitný systém. V súčasnosti choroba ustúpila a tvrdí, že ju primäla k tomu, aby kompletne prehodnotila svoj život. "Som šťastná, že som stále tu, aby som mohla oceniť všetky maličkosti, ktoré náš život robia krajším," dodala na záver.