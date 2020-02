Čln s 91 migrantmi zmizol v Stredozemnom mori: Pri poslednom kontakte ľudia v panike kričali

Preplnený gumený čln s 91 ľuďmi, ktorý sa vydal na plavbu z líbyjských brehov do Európy, zmizol v Stredozemnom mori. Vo štvrtok to uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).

Na nafukovacom člne sa viezli väčšinou africkí migranti. Na plavbu sa vydali 8. februára z Karbúlí, čo je miesto ležiace zhruba 50 kilometrov východne od metropoly Tripolis. Povedal to Usmán Hárún, ktorého bratranec bol na palube. Hárún o 27-ročnom Muhammadovi Idrísovi, ani o jeho desiatich ďalších priateľoch odvtedy nemá správy. "Počujem prvýkrát, že čln zmizol," uviedol Hárún pre tlačovú agentúru AP do telefónu zo západného pobrežného okresu Záwíja, kde žije s rodinou od roku 2016 - od úteku zo sudánskeho regiónu Dárfúr zmietajúceho sa v konflikte. "Ľudia, čo sa vydajú na plavbu, zvyčajne dajú o sebe vedieť do niekoľkých hodín... Nikto nevidel ani len vrak člna," doplnil bratranec.

Správa o nezvestnom člne prišla v období kritiky, že Európska únia nepodniká dostatočné záchranné misie v Stredozemnom mori. Členské krajiny EÚ sa navyše začiatkom týždňa dohodli na ukončení operácie zameranej proti pašovaniu migrantov a namiesto toho chcú vyslať vojenské lode, ktoré sa budú sústreďovať na dodržiavanie značne ignorovaného zbrojného embarga OSN v Líbyi. Embargo sa pokladá za kľúčové pre upokojenie tamojšej neutíchajúcej vojny.

Alarm Phone, krízová horúca linka pre migrantov v núdzovej situácii na mori, vo štvrtok upozornila na "nepovšimnuté stroskotanie člna", pričom vyzvala líbyjské, maltské a talianske úrady, aby si vždy počas dňa vymieňali informácie o záchranných misiách. Podľa Alarm Phone niekto z gumeného člna s 91 ľuďmi, údajne pochádzajúcimi zo Sudánu, Nigeru, Iránu a Mali, zatelefonoval na horúcu linku 9. februára. Pasažieri o niekoľko minút ešte dokázali uviesť svoje GPS súradnice, čo naznačilo, že sa nachádzajú v medzinárodných vodách severne od Líbye.

Alarm Phone odovzdala správu o núdzovom volaní talianskym a maltským úradom a líbyjskej pobrežnej stráži, ktorú vycvičila EÚ a ktorú kritizujú organizácie na ochranu ľudských práv. Táto pobrežná stráž hliadkuje vo vodách Stredozemného mora a zachytáva migrantov, aby sa nedostali na európske pobrežie. Líbyjskej pobrežnej stráži trvalo päť hodín, kým reagovala na naliehavý odkaz od Alarm Phone. Pobrežná stráž tvrdí, že vyslala do pátrania po nezvestnom člne dve lode, ale dôkazy o tom neposkytla.

Linka Alarm Phone stratila kontakt s člnom o dve hodiny, keď počula ľudí v panike kričať a oznamovať, že sa pokazil motor. Migranti ešte stihli povedať, že skĺzli do mora a scvrkávajúci sa čln zaliala voda.