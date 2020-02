Marček čaká na trest, Andruskó už sedí v base: Dvaja obžalovaní sa už priznali

Zatiaľ jediným právoplatne odsúdeným z vraždy mladého novinára a jeho snúbenice je Zoltán Andruskó. Ten sa priznal a spolupracoval s políciou. Na základe dohody o vine a treste dostal 15 rokov.

Na konečný verdikt súdu čaká bývalý vojak Miroslav Marček. Priznal, že práve on v osudný deň stlačil spúšť. Súd by nad ním mal vyrieknuť konečný rozsudok už o mesiac.

Za hrozný čin spred dvoch rokov sa postavila pred Špecializovaný trestný súd pätica obžalovaných. Samostatne najskôr riešil jeden zo senátov podnikateľa z Komárna Zoltána Andruskóa. Ten mal prijať podľa obžaloby objednávku na vraždu od Aleny Zsuzsovej. Odmenou mu malo byť odpustenie 20-tisícového dlhu a doplatenie 50-tisíc eur. Od začiatku spolupracoval s políciou a jeho výpoveď bola kľúčová. Pristúpil na dohodu o vine a treste a dostal 15 rokov.

Priznal sa aj ďalší z aktérov - Miroslav Marček. Ten opísal, ako mal mladú dvojicu zastreliť. „Nikoho som v dome nevidel, nebolo tam ani auto. Išiel som vyskúšať dvere, boli zamknuté. O 15 minút prišli Ján Kuciak a Martina Kušnírová. Čakal som ďalej asi hodinu, hodinu a pol. Potom som zaklopal, lebo dvere boli zavreté,“ odpovedal na hlavnom pojednávaní Marček. Opísal, ako hrozný čin vykonal. „Strelil som zo vzdialenosti 30 centimetrov, možno menej,“ povedal. Keďže sa priznal, senát ho vylúčil na samostatné konanie.

Súd stanovil na rozhodnutie o jeho treste dva pojednávacie dni - 17. marca a 15. apríla.

Miroslav Marček Otvoriť galériu Miroslav Marček Zdroj: anc

bývalý vojak sa priznal k vražde mladej dvojice a zároveň k zavraždeniu podnikateľa Petra Molnára v roku 2016

na hlavnom pojednávaní dopodrobna opísal vraždu novinára a jeho priateľky

pre priznanie ho súd vylúčil na samostatné pojednávanie

rozhodovať sa o ňom bude 17. marca a 15. apríla

očakáva sa, že môže dostať nižší trest ako ostatní spolupáchatelia, ktorí odmietajú priznať vinu

Ako opísal brutálny čin

Tak som zaklopal na dvere, otvoril mi on, strelil som ho do hrude. Nanešťastie som si všimol, že je tam ďalšia osoba, bola to slečna Kušnírová, tak som bežal za ňou a zasiahol ju v kuchyni. Videl som, že je mŕtva, a na odchode som ešte raz strelil do hrude pána Kuciaka. Zavrel som za sebou dvere a prezvonil Tomáša Szabóa, aby po mňa prišiel. Spolu sme sa zbavili dôkazov a šli do Chotína, tam sme Andruskóovi povedali, že je to hotové a že tam umreli dve osoby.

Zoltán Andruskó Otvoriť galériu Zoltán Andruskó Zdroj: anc

podnikateľ z Komárna sprostredkoval vraždu medzi Zsuzsovou a vykonávateľmi

od začiatku spolupracoval s políciou a vypovedal aj o plánovaní ďalších vrážd

v decembri 2019 Špecializovaný trestný súd schválil dohodu o vine a treste

podrobne opísal, ako k činu došlo, a je kľúčovým svedkom, ktorého podobizeň polícia uchováva v tajnosti

dostal 15 rokov väzenia

Ako opísal brutálny čin

Bál som sa ani nie tak Aleny Zsuzsovej, ale tých ľudí, čo za ňou stáli. Mal som rešpekt, vedel som, čoho je schopná. Doniesla laptop, mala USB kľúč a povedala, že tu má nejakého novinára. Zapla počítač, dala tam USB kľúč a bolo tam strašne veľa mien, otvorila zložku s menom Kuciak. Ja som sprostredkoval medzi Alenou Zsu- zsovou a pánom Szabóom na pokyn pána Kočnera vraždu Jána Kuciaka. Keď som jej povedal, že tam bola aj druhá osoba a že to neprebehlo podľa plánov, teda že ho neuniesli, tak sa nahnevala.