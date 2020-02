Advokát mamy zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Roman Kvasnica: K stíhaniu ďalších ľudí nedôjde

Už niekoľko mesiacov je hlavnou spojkou mamy zavraždenej Zlatice Kušnírovej s vyšetrovateľmi advokát Roman Kvasnica. Ten ju zastupuje aj pred súdom a otvorene hovorí, že kompetentní budú posudzovať aj nové dôkazy.

Aký bol váš rok z pohľadu právnika v tomto prípade?

Ja sa snažím k tejto veci pristupovať profesionálne a s maximálnou pokorou.

Je to ale zrejme najemotívnejší prípad vo vašej kariére.

Mimoriadne citlivá vec bola aj Hedviga Malinová, ktorá nesmierne trpela, ale nedá sa to, samozrejme, s týmto porovnávať, pretože tu sa vyšetruje vražda dvoch nevinných mladých ľudí. Je to niečo výnimočné aj v mojej práci.

K vražde sa priznal Miroslav Marček, niektorí jeho výpoveď ale spochybňujú.

Z hľadiska rodiny Martinky Kušnírovej dávame pozor na to, aby nedošlo k odsúdeniu nevinných osôb, alebo tých, ktoré nie sú skutočnými vykonávateľmi. Pri pánovi Marčekovi nemám žiadne pochybnosti, že to, čo hovorí, je pravda, že je skutočným vykonávateľom.

Sú podľa vás dôkazy voči obžalovaným nepriestrelné?

Pri pánovi Marčekovi môžem povedať, že dôkazy korešpondujú s jeho výpoveďou. Nie sú žiadne pochybnosti o jeho vine, u tých ostatných, tam by som sa zatiaľ zdržal toho, aby som hodnotil dôkazy.

Môžu byť ešte predložené dôkazy, o ktorých verejnosť doteraz nevie?

Myslím si, že je to možné a že sa to aj stane.

Ste presvedčený na základe doterajšieho dokazovania, že konečným objednávateľom bol Marián Kočner?

Ja si myslím, že doterajšie dôkazy preukazujú dôvodnosť podanej obžaloby na pána Kočnera. Z informácií, ktoré ja mám k dispozícii, nevyplýva podozrenie, že by malo dôjsť aj k stíhaniu nejakých ďalších osôb.

Kedy očakávate, že by sa mohol skončiť súdny proces?

Ťažko odhadnúť, ale nevidím vážnejšie prekážky, aby sa nepodarilo túto trestnú vec ukončiť.

Ktorý moment bol doteraz v rámci súdneho procesu najemotívnejší?

Snažím sa dávať si pozor, aby sa ma to nedotýkalo a držať si profesionálny odstup. Najhorší okamih ale bol, keď pán Marček chladnokrvne hovoril o tom, ako zabil 2 mladých ľudí a že sa pokúšal o ranu istoty. Bolo to hrozné, pozerať sa na rodičov, ktorí to museli počúvať. Opis tej udalosti, aj keď som toho už veľa zažil, vo mne vyvolal hnev.