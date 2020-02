Advokát rodičov zavraždeného Jána Kuciaka († 27) Daniel Lipšic: Proces môže skončiť do leta

Bývalý minister vnútra a spravodlivosti a zároveň advokát rodiny zavraždeného Jána Kuciaka Daniel Lipšic hodnotí priebeh súdu s obžalovanými. Možno očakávať, že budú ešte vypovedať Norbert Bödör či šéf Penty? Verdikt by podľa neho mohol padnúť do leta.

Posunuli sa niekde veci, zlepšilo sa niečo v našom štáte za dva roky?

Zlepšila sa určite aj situácia v Policajnom zbore, na prokuratúre aj v súdnictve. Ale zatiaľ len mierne. Zatiaľ len veľmi mierne. Samozrejme, že justícia aj polícia sú dnes viac pod verejným tlakom, pod verejnou kontrolou. Ale zatiaľ je to len vrchol ľadovca. Pre mňa je trochu rozpačité, že prokurátori a sudcovia, ktorí sú podozriví z páchania korupčnej trestnej činnosti, sú stále vo svojich funkciách, alebo ich majú pozastavené. Ale zatiaľ ešte nikto z týchto sudcov nie je trestne stíhaný.

Dá sa očakávať, že po tom, ako sa bude čítať Threema, budú predvolaní aj Norbert Bödör a pán Haščák?

Jaroslav Haščák nie je v Threeme, tam je komunikácia vo WhatsAppe. Tá síce nebola oboznámená, ale svedok Haščák sa k nej vyjadroval, k tej jednej známej vete, ktorá zaznela medzi ním a Mariánom Kočnerom. Takže tam dôvod na výpoveď nevidím. Kde vidím dôvod na výsluch, je výpoveď Norberta Bö­döra, ktorý poprel takmer všetko, o čom si s Mariánom Kočnerom v Threeme písali, vrátane toho, že mu vynáša informácie o vyšetrovaní samotného skutku vraždy aj v iných trestných veciach, samozrejme. Tam, myslím si, dôvod na potenciálne predvolanie ešte bude. Ale potom to bude na zvážení súdu. V každom prípade, kde bude dôvod po vykonaní Threemy, tak to je na vznesenie obvinenia pre krivú výpoveď. Lebo je zjavné z komunikácie v Threeme, že Norbert Bödör na hlavnom pojednávaní opakovane klamal.

Počas vyšetrovania sa spomínalo, že Kočner nie je tým posledným objednávateľom, že niekto môže byť za ním, respektíve spolu s ním. Už to nie je aktuálne?

Nedá sa to úplne vylúčiť, ale zatiaľ tomu dôkazy nenasvedčujú. Obžalovaný Marián Kočner zatiaľ nevypovedá. Ak by sa rozhodol vypovedať a priznal sa k spáchaniu skutku a označil by osoby, ktoré by v tom mali byť zaangažované, bola by to iná situácia. V tomto okamihu dôkazy na ďalšie osoby, ktoré by mali byť zaangažované v objednávke vraždy, zatiaľ nie sú.

Kedy by podľa vás mohol padnúť verdikt?

Neviem to prejudikovať, ale faktom je, že za prvých deväť dní bol vykonaný veľký rozsah dokazovania. Teraz sa bude veľa dôkazov čítať, niektoré svedecké výpovede, Threema, budú sa čítať niektoré závery znaleckých posudkov, listinné dôkazy. Takže je toho ešte veľa, ale veľký rozsah dokazovania bol aj vykonaný. Máme naplánovaných šesť pojednávacích dní v marci a apríli, ale pri tomto tempe pojednávania je možné, že tak bude do leta.