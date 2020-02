V slovenskej politike je už desať rokov, pričom drvivú väčšinu z toho strávil v opozícii. Šéf OĽaNO Igor Matovič (46) sa preslávil tvrdou kritikou Smeru a vytiahnutím viacerých káuz, no kolegovia v parlamente ho označovali za svojského šaša.

Často totiž svoje sľuby porušil, opúšťali ho poslanci a útočil nielen na koalíciu, ale aj opozíciu. Pár týždňov pred voľbami mu však začali stúpať preferencie a verejnosť sa začala pýtať, ako vlastne bude vedieť vládnuť.

Pozeral som si stávkové kancelárie, ktoré sú určitým barometrom nálad pred voľbami a kurz na vaše víťazstvo vo voľbách je takmer rovnaký ako kurz na Smer. Užívate si pocit, že po 15 rokoch môže nájsť Smer premožiteľa práve vo vás?

Doteraz to bol taký relatívne komfortný život v opozícii. Nemuseli ste si klásť otázku o zodpovednosti, že musíte mať priamy výkon v politike. Mojou úlohou a našou úlohou bolo upozorňovať na problémy a bojovať s tou hydrou, ktorá nám tu dlhé roky vládne, ale áno, teraz sme prvýkrát konfrontovaní s tým, alebo aj ja osobne, čo ak. Čo ak naozaj by bola dôvera tých ľudí taká až do volieb, že by nad nami palicu za tých pár dní ešte nezlomili.

Čo sa stalo, že taký výrazný rast prišiel po 10 rokoch v politike? Ešte na začiatku zimy ste sa hýbali tesne nad piatimi percentami.

Naše hnutie sa snaží robiť politiku tak, ako to cíti. A keď si zoberiete všetky relevantné politické strany, každá jedna má svoju reklamnú agentúru. Tá reklamná agentúra im urobí prieskumy a povie im, toto by ste mali ľuďom hovoriť a takto by ste im to mali hovoriť. A my si robíme všetko sami. Nemáme žiadnu reklamnú agentúru, keď iba nakupujeme cez mediálne agentúry priestor, ale žiadna nám nehovorí, čo máme hovoriť a ako to máme hovoriť. Preto ľudia vidia, že robíme politiku a kampaň úprimne. Nie sú hlúpi a cítia to.

Mnohí hovoria, že si vás v polohe štátnika vedia ťažko predstaviť. Dokázali by ste sa bez problémov preorientovať z toho šaša na seriózneho muža v obleku, ktorý má v rukách už reálnu moc?

Šašo má veľkú výhodu v tom, že vždy mohol hovoriť pravdu. Ja si to užívam v politike, cítim sa slobodný. Snažím sa hovoriť pravdu bez ohľadu na následky. Druhá vec je, že áno, uvedomujem si, že to je moja najväčšia osobná nevýhoda, že ma ľudia považujú za šaša. Ale na druhej strane je to aj výhoda, lebo šašo môže len pozitívne prekvapiť.

Hovoríte však, že chcete spájať aj tých ostatných voličov, a predpokladám, že už nemáte v pláne robiť kúsky, ktoré vás doteraz do tej úlohy klauna trošku pasovali.

Samozrejme, že to je úplne iná zodpovednosť, ale nerád by som predbiehal. Sám si kladiem otázky a nehanbím sa priznať, že sú stovky iných ľudí, ktorí by boli vhodnejší na túto pozíciu, a je u nás otvorená otázka, že to môže byť niekto úplne iný okrem mňa.

Prezradíte už, kto bude premiérom za OĽaNO, ak ho budete mať možnosť postaviť?

Prezradím vám to, že ľudia rozhodnú 29. februára.

Čo to znamená?

Ľudia vo voľbách najskôr rozhodnú a ja by som doprial všetkým to, aby slobodne rozhodli bez toho, aby volili nejakú politickú stranu, ktorá sa už pasuje, že bude mať premiéra. My to robiť určite nebudeme. Videli sme, že Truban, potom Kiska, už všetci boli premiérmi a si delili ministerstvá, ale to je pohŕdanie voličom. To by sa nemalo robiť. Na druhej strane chcem, aby ľudia nevolili mačku vo vreci.

Prečo by voliči mali voliť niekoho, pri kom nevedia, koho vlastne postavíte na čelo štátu?

No čo vám mám teraz povedať, mám si vymyslieť niečo? Naozaj si aj my kladieme otázku, že sú ľudia, ktorí chcú objektívne poznať odpoveď predtým, než nám dajú hlas, a na druhej strane ja stále držím líniu, že mali by sme byť pokorní a nemali by sme si rozdeľovať fleky pred voľbami. Ja sám teraz neviem, čo s tým máme spraviť. V hlave máme predstavu o pár kandidátoch – či už z nášho hnutia, alebo z externého prostredia.

Ako veľmi je pravdepodobné, že práve teraz sedím oproti možnému premiérovi?

Prichádza do úvahy aj to, a dávam si otázky, či som na to vhodný, a mám pochybnosti. Neviem, či je správne mať pochybnosti o sebe samom, ale je to úprimné.

V čom spočívajú tie pochybnosti?

Ideál by bol, keby to bol človek, ktorý je úplne najvhodnejší zo všetkých. Vytiahnuť teraz obyčajného človeka z bežného života do politiky a spraviť z neho rovno premiéra, to by asi nebolo úplne vhodné. Čiže mal by to byť niekto, kto sa v politike nachádza a už na tú politiku nejaký ten dosah má, aby nebol ako Alenka v ríši zázrakov prvé dva roky. Pochybnosti tu sú. Viete, čo si o mne ľudia myslia.

Pravdepodobne získate najviac krúžkov vo voľbách na vašej kandidátke. Nie je to dostatočné vyjadrenie voličov na to, kto by mal byť premiérom za OĽaNO?

Neviem, možno nie. Ja som aj cez naše noviny, čo dávame do schránok, vyzval ľudí, aby krúžky, čo chcú dať mne, dali aj niektorému z našich poslancov, lebo tí čestne zostali na samom konci kandidátky, zostali v našom klube a odolali pokušeniu ísť na nejaké druhé miesto na kandidátku nejakej inej politickej strany. Ponuky také mali.

Róbert Mistrík celkom otvorene hovorí, že ak by ponuka pri­šla a prijali by ju ostatné strany, tak citujem: „Vezmem si oblek a idem do toho.“ Zvažujete, že by ste sa dohodli práve s ním?

S Robom som sa nerozprával. Keď sme mali stretnutie s ľuďmi v Nitre, Robo Mistrík nás tam prišiel podporiť. Od jedného pána, čo sedel v hľadisku, zaznela rovnaká otázka. Ja som tam túto jeho odpoveď prvýkrát počul. Róbert Mistrík je dobrý človek, som veľmi rád, že bol schopný sa vzdať v prospech Zuzany Čaputovej v prezidentských voľbách. Ja som veľmi rád, že tá dohoda vznikla za stolom, ku ktorému sme ich pozvali. Urobil veľké gesto, a myslím si, že by také niečo zvládol. Áno, je to jeden z ľudí, ktorí pripadajú do úvahy.

Nehrozí, že budete mať anketu o tom, kto bude novým premiérom?

Asi o ankete by to nemalo byť, ale ja sa teším tejto verejnej diskusii na túto tému. Myslím si, že je to omnoho zdravšie, keby v tejto úlohe bol Truban alebo Kiska a diskutovali by o sebe. My sme tomu dali voľný spád. Chcel by som, aby sme zverejnili, aké parametre budeme očakávať od nového premiéra. Ja si myslím, že napríklad raz za mesiac si zavolá na spoločný pracovný obed predsedov opozičných strán. Keď ignorujete opozičných lídrov, ignorujete aj ich voličov. Toto by sme chceli minimálne definovať pred voľbami.

Platí, že vaši partneri budú musieť súhlasiť so všetkými 11 podmienkami, ktoré ste si stanovili v internetovej ankete?

Truban a Hlina, keď podpísali pakt o neútočení či mlčaní, akokoľvek to nazveme, hneď vyhlasovali, že by chceli zložiť vládu bez OĽaNO. My sme sa na základe toho zariadili, chceli sme s nimi urobiť nejakú dohodu, ale nedalo sa. Tak my sme si povedali, že dobre, ak sa to nedá urobiť s ním, skúsime urobiť dohodu s ich voličmi. A to je to, čo robíme dnes tým hlasovaním – dohodu na spoločnom programe. A zároveň sme do toho férovo vtiahli aj voličov Smeru, Kotlebu a nevoličov. Všetci rozhodujú o tom, aké budú podmienky vstupu do tej vlády, ktoré tieto strany zložia. My im držíme palce, a keď zistia, že mali príliš silné reči, boli namyslení a budú potrebovať našu pomoc, tak mi povieme - áno, sme ochotní vstúpiť do ich spolku, ale ľudia nám určia podmienky za akých. A oni buď akceptujú, alebo povedia, že radšej nechajú vládnuť mafiu.

Richard Sulík povedal, že ponižujete a vydierate tým ostatných partnerov, ktorí budú čakať na to, kedy vám to vrátia. Nemá pravdu?

Predpokladám, že nám to budú chcieť vrátiť. Ale keď dostanem za to, že som bojoval za ľudí a presadím tých 11 vecí po 30 rokoch sľubov, aj keď nasilu, tak výsledok sa počíta. Ľudia budú spokojní a povedia si, konečne.

Podporíte predčasné voľby, ak vám vaši partneri nesplnia tie požiadavky?

Tieto „tanečky“ opozičných strán o tom, ako oni budú pohŕdať vôľou ľudí z tohto hlasovania po voľbách, sa veľmi rýchlo skončia. Neverím, že ktokoľvek z nich si zoberie na zodpovednosť to, že by povedali, že „nie, my nechceme hmotnú zodpovednosť politikov, my nechceme, aby ľudia, ktorí majú rakovinu, mali garanciu, že budú do dvoch týždňov operovaní“. To si nikto nezoberie na triko, že povedia, že tieto veci nechcú, a oni chcú radšej vládu mafie. Veľké reči Kisku, Sulíka, Trubana a ostatných po voľbách sa skončia, verte tomu.

OĽaNO je známe tým, že mu z klubu po voľbách vždy odídu poslanci. Ako chcete garantovať stabilitu klubu, čo bude zásadné na udržanie koalície?

My sme v tomto zraniteľní, to treba priznať. V tom minulom volebnom období sme mali celkom stabilný poslanecký klub. Áno, v tomto roku prišlo viac nových strán, veľké medové motúzy pre poslancov. Lebo u nás musia ísť do volieb na koniec kandidátky. A tu príde ponuka pre Veroniku, že tuto dostaneš druhé miesto na kandidátke u Kisku. Tak čo si vyberiete? Tak idete na druhé miesto na kandidátke. Čo sa týka stability vlády, ktorý náš poslanec hlasoval s koalíciou a prebehol na druhú stranu? Nám keď sa aj stane, že z nášho klubu niekto odíde, tak odíde do tých druhých opozičných strán a nebude slúžiť Ficovi. To sa stalo Borisovi Kollárovi aj Rišovi Sulíkovi s Galkovcami. Za to by som sa hanbil.