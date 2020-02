Súd s Juditou obžalovanou z vraždy kamaráta Tomáša († 16): Šokujúca spoveď lekára, ktorý bol prvý v byte hrôzy

O hrôze, ktorú videli, sa im aj dnes hovorilo ťažko. Lekár Ján Remšík spolu so záchranárom Tomášom Bučekom vypovedali na žilinskom súde ako svedkovia tragického incidentu, pri ktorom vlani v máji vyhasol život gymnazistu Tomáša († 16). Z brutálneho činu je obžalovaná jeho kamarátka Judita (17). Podľa lekára, ktorý sa nikdy nestretol s takým brutálnym prípadom, nemal tínedžer žiadnu šancu na prežitie.

Vo štvrtok krátko po ôsmej hodine ráno dorazila v sprievode príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže na žilinský okresný súd obžalovaná tínedžerka Judita (17).Lekár Ján Remšík a záchranár Tomáš Buček opísali šokujúce okamihy po tom, čo prišli do bytu hrôzy na žilinskom sídlisku Vlčince.

„Boli sme predvolaní ako svedkovia a prišli sme svedčiť o okolnostiach celej situácie. Spolu s kolegom záchranárom sme boli privolaní ako prví lekársky a záchranársky tím k tomuto incidentu,“ prezradil lekár Ján Remšík. Podľa jeho slov, aj keď počas svojej kariéry zažil už všeličo, pohľad na miesto, kde sa brutálna tragédia odohrala, ním zamával.

„Za svoju prax som sa síce s podobným prípadom stretol, ale nie až s takýmto brutálnym,“ povedal ostrieľaný lekár a dodal, že to bol krutý, závažný zákrok. „Či to bolo v amoku, alebo to bolo cielené v inej príčinnej súvislosti, radšej necháme na súd,“ pokračoval lekár s tým, že po toľkých ranách nemal šestnásťročný mladík žiadnu šancu na prežitie. „Veľmi ma to zasiahlo a je to pre mňa nepochopiteľné, čo sa odohralo,“ dodal lekár.

Ratovali Juditu

Na miesto krvavého incidentu dorazila vzápätí aj druhá privolaná posádka záchranárov. Jedným z nich bol aj Tomáš Buček. V ich rukách skončila podľa jeho slov samotná Judita. „Ošetrovali sme slečnu, ktorá mala nejaké rezné poranenia, ošetrili sme ju a prevážali do nemocnice,“ vysvetlil záchranár a dodal, že práve Juditine zranenia sú dôvodom, prečo bol predvolaný. „Budú sa ma na to pýtať,“ uzavrel pred tým, než vstúpil do pojednávacej miestnosti. Gymnazistka Judita (17) podľa obžaloby vlani v máji zavraždila svojho najlepšieho kamaráta Tomáša († 16), pričom mu mala zasadiť až 51 bodno-rezných rán nožom.