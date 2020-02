Zúfalá (ne)tehotná speváčka Knechtová: Trápny pokus o zviditeľnenie

Mohla si vybrať inú reklamu svojej osoby! Katarína Knechtová (38) zverejnila v utorok večer na sociálnej sieti fotku s bruškom, ktoré vyzeralo celkom ako tehotenské.

Známej speváčke tak okamžite začali chodiť radostné gratulácie a internetom sa táto správa začala šíriť rýchlosťou svetla. Knechtová nič nedementovala, na druhý deň otázky novinárov ignorovala a evidentne si užívala popularitu. Pravda o jej tehotenstve však bola úplne iná. Skutočne toto potrebuješ, Katka?!

Knechtová zobrala PR svojej osoby a tvorby zo zlého konca. V utorok večer totiž uverejnila fotku, kde si drží bruško, ktoré vyzeralo ako v pokročilom štádiu tehotenstva. K tejto milej fotke pridala text: „Takí sme.“ Samozrejme, bolo prirodzené, že nielen takmer všetky slovenské a české médiá a fanúšikovia, ale aj známe tváre zo šoubiznisu jej okamžite uverili.

Samozrejme, Nový Čas kontaktoval speváčku hneď na druhý deň dopoludnia a nielen ju. Rovnako aj jej manažérku, ani jedna však tehotenstvo nedementovala. Po celý deň hrali mŕtveho chrobáka a vlastne nechali všetky médiá v domnení, že sa speváčka stane matkou roka. Knechtová sa unúvala až večer, keď oznámila, že tehotná vlastne nie je a zavesila ďalšiu fotku s textom. „A najvtipnejšie na tom je, že do hodiny to vyhodili mnohé slovenské a české médiá ako tutovku bez toho, aby si to niekto vôbec overil,“ sťažovala sa Katarína. Zrejme však zabudla na fakt, že počas celého dňa mala priestor uviesť veci na správnu mieru, no neurobila tak.

Hnev fanúšikov?

Po tomto „cirkuse“ sa na jej profile hromadili reakcie. Boli takí, ktorí sa na jej hre s tehotenstvom zabavili, no boli aj takí, ktorí zostali pobúrení. Tŕňom v ich oku bol fakt, že sa speváčka zahrávala s témou, ktorá je pre mnohé páry veľmi citlivá. V súčasnosti je totiž mnoho prípadov žien či párov, ktoré nemôžu mať deti. „Od ženy vášho veku a skúseností by som takúto hlúposť nečakala. Niektoré by takúto reálnu fotku rady mali a nedarí sa im, a vy sa tu s tým zahrávate,“ napísala jedna zo znechutených fanúšičiek. Vyzerá to tak, že si Knechtová niektorých svojich obdivovateľov pohnevala. Či jej to za to stálo, vie len ona. Je však isté, že na svoje PR si mohla zvoliť aj inú taktiku.

Na čom by ešte mohla robiť propagáciu:

• kúpila si jednosmernú letenku na severný pól

• chystá svadbu s Bradom Pittom

• za svojho ex Borkovca sa tajne vydala

• vynašla elixír mladosti

• do roku 2030 ovládne celé Slovensko, vlastne celý svet

• vyhrá nejakú spevácku cenu

Aj zlá reklamaje reklama

František Skokan, psychológ

Bol to jednoznačne ťah, ako upútať pozornosť, ktorú využila takto. V šoubiznise funguje, že aj zlá reklama je reklama a pravdepodobne si to uvedomuje. Známe tváre sú ochotné zájsť až tak ďaleko, pokiaľ ich my pustíme.