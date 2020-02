Vondráčková naložila exmanželovi Plekancovi: Prečo nám to neklapalo

Povedala to narovinu! Česká speváčka Lucie Vondráčková (39) otvorene pomenovala, na čom pohorelo jej manželstvo. Jej exmanžel, hokejista Tomáš Plekanec (37), s ktorým má synov Matyáša (8) a Adama (4), už žije s tenistkou Lucie Šafářovou (33). Speváčka, ktorá zatiaľ šťastie v láske nenašla, prehovorila o tom, akú chybu v partnerskom vzťahu s mužom by už nikdy nezopakovala.

Lucie Vondráčková je po rozvode s českým hokejistom Tomášom Plekancom stále bez partnera. No hoci podľa jej slov po jej boku nikto nie je, má jasno v tom, aký scenár vo vzťahu už nepripustí. „Nie je mi vlastné hľadať chyby u iných, skôr celý život bojujem s prílišnou sebakritikou. Ale myslím, že je všeobecne výhodnejšie, keď nemá muž príliš voľného času, a tiež keď nie je všetko okolo detí a rodinného fungovania len na žene, pretože tá je potom unavená, zatiaľ čo on si robí, čo chce. To by som asi nikomu neodporúčala,“ odpovedala v rozhovore pre idnes.cz dvojnásobná mama na otázku, akú chybu v manželstve by už neopakovala.

Zároveň si rypla do mužov v Čechách. „Sú odrazom výchovy hlavne nás, svojich matiek. Sú vychovávaní omnoho benevolentnejšie a zďaleka nie tak prísne ako dievčatá. Sú to takmer králi rodiny a v mamahoteli zotrvávajú omnoho dlhšie než práve dievčatá,“ dodala Lucie.