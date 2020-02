Priateľka rapera Majka Spirita Maria otvorene: Čo na snúbencovi neznášam

Nie je dokonalý! Známy raper Majk Spirit (35) už rok zažíva to najkrajšie obdobie. So svojou ukrajinskou snúbenicou Mariou si žijú spokojný život. Krásna modelka však najnovšie prezradila, že je tu predsa len jedna vec, ktorá jej na Majkovi veľmi prekáža. Čo je to?

Raper Majk Spirit len pred mesiacom požiadal svoju pôvabnú priateľku Mariu o ruku. Tá najnovšie o ňom prezradila, že aj keď ho veľmi miluje, má predsa svoje chyby. „Jeho najhoršia vlastnosť je hnev,“ odpovedala na zvedavú otázku jednému z fanúšikov na sociálnej sieti Maria. Fotogaléria 6 fotiek v galérii Každý sme však nejaký, preto sa ho nesnaží meniť. Rešpektuje ho takého, aký je. Naopak, nezabudla prezradiť to, čo na ňom najviac obdivuje. „Najlepšia jeho schopnosť je, ako ľúbi,“ dodala zamilovaná Maria.