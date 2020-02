Chlapček objal poslíčka pizze netušiac, čím si muž práve prechádza: Nič dojímavejšie už neuvidíte

Gesto malého chlapčeka znamenalo oveľa viac, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Bezpečnostná kamera zachytila poslíčka s pizzou Ryana Cattersona, ktorý v sobotu večer prišiel do domu Lindsey Sheelyovej. Pri odchode za ním vybehol jej malý synček Cohen (2) a venoval mu objatie. „Keď Ryan odchádzal, môj syn len prešiel okolo mňa, vybehol z dverí, vystrel ruky a objal ho. Ryan bol naozaj milý. Môj syn sa ho dokonca pokúsil pobozkať,“ povedala Lindsey pre NBC Montana. Považovala to za vtipné a video zverejnila na sociálnych sieťach.

Príspevok uvidel aj niekto z Ryanových priateľov a čoskoro sa Lindsey ozval aj on sám. "Ahoj, ja som tvoj poslíček s pizzou. Nevadilo by ti, keby video zdieľam," mal jej napísať. Potom sa spriatelili na Facebooku. "Išla som na jeho profil na Facebooku a uvidela som, že nedávno prišiel o svoju dcéru. Zdieľal, že objatie pre neho znamenalo oveľa viac a že to objatie naozaj potreboval,“ vysvetľuje Cohenova matka, ktorú cituje Ladbible. „To objatie, o ktorom sme si mysleli, že je niečo roztomilé a vtipné, v skutočnosti znamenalo oveľa viac,“ dodala.

„Nemohla som uveriť, že ten chlap prešiel najničivejšou vecou, ​​ale jeho život stále pokračuje. Jeho život musel ísť ďalej a stále si musí robiť svoju prácu. Nikdy nevieš, čím si ľudia práve prechádzajú. Toto je taký dobrý príklad," hovorí.

Ryan v rozhovore pre stanicu NBC 10 povedal, že jeho ostatné deti momentálne žijú v inom štáte. "Bolo to perfektné načasovanie, hovoril som svojim deťom a celej rodine o tom, ako veľmi som potreboval objatie pred tým, ako prídu. A potom mi ten milý chlapec jedno dal. Bolo to takmer, ako keby to vesmír alebo moja dcéra vedeli a poslali mi ho," dodal na záver.