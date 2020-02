Scéna ako z rozprávky! Pôsobivé fotografie zachytávajú tri medvieďatá, ako spolu tancujú v lese.

Rozkošné obrázky urobil 52-ročný učiteľ Valtteri Mulkahainen neďaleko obce Suomussalmi vo východnom Fínsku. Dvoch medvedích chlapcov a jednu slečnu videl, ako sa v kruhu držia za labky a hýbu sa. Vyzerá to, akoby mláďatká tancovali a nôžkami si podupkávali do rytmu nepočuteľnej hudby. Mulkahainen opísal situáciu ako takú čarovnú, že by ho asi neprekvapilo, keby mackovia začali aj spievať.