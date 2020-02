Sadzobník pokút 2020: Toto sú najvyššie pokuty za bežné priestupky za volantom

1. do 10 %

2. nad 10% do 15%,

3. nad 15% do 20%,

4. nad 20% do 25%,

5. nad 25% do 30%,

6. nad 30% do 35%,

7. o viac ako 35%

50 €

90 €

170 €

280 €

390 €

500 €

650 €