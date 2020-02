Robert Fico: Smer-SD už s Mostom-Híd neráta, prajem mu 2,99 percenta

Smer-SD na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR a ani do budúcna neráta s hlasmi Mosta-Híd.

Vo štvrtok to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico. Odmieta tvrdenia svojho koaličného partnera, že koalícia so Smerom-SD strane poškodila. Mostu-Híd podľa jeho slov uškodila lenivosť predsedu strany Bélu Bugára.

"Ak si niekto sám poškodil, tak to bola lenivosť Bélu Bugára a jeho ľudí v strane Most-Híd (...) Ja som presvedčený, že nebudú v parlamente a taká by mala byť božia spravodlivosť," dodal. Vo voľbách im podľa vlastných slov praje nie 4,99, ale 2,99 percenta hlasov voličov. Zostavenie vlády so SNS a Mostom-Híd v roku 2016 označil za historický kompromis. Bugár však podľa neho za 30 rokov v politike za nič neniesol zodpovednosť, nemal funkciu v exekutíve. Fico tvrdí, že je v súčasnosti evidentné, že sa Most-Híd dohodol s opozíciou. "Pretože si myslí, že stále má nejaký koaličný potenciál a keby vznikla možnosť ďalšej vlády, budú vítaní partneri. Toto je hra Bélu Bugára," skonštatoval Fico.

Bugár kritizoval zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, avizoval, že návrhy nepodporí. Zároveň dal verejný prísľub občanom, že so Smerom-SD do koalície nepôjde.