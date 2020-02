Trináste dôchodky sú podľa Kollára čistou volebnou korupciou, Sme rodina však návrh podporí

Návrh vlády na zavedenie trinástych dôchodkov je podľa poslanca NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) čistou volebnou korupciou.

Ako ďalej uviedol v parlamentnej rozprave, strana Smer sľubovala zaviesť trináste penzie už v roku 2010. "Desať rokov vláda dôchodcov klamala," povedal. Ak by podľa Kollára strana Smer chcela uzákoniť trináste penzie, urobila by to už v roku 2012, keď nastúpila jednofarebná vláda Smeru. "Napriek tomu budem za túto vašu špinavú volebnú korupciu hlasovať," dodal predseda hnutia Sme rodina.

Od decembra tohto roka by sa mal na Slovensku zaviesť trinásty dôchodok pre všetkých penzistov. Ten nahradí doterajší vianočný príspevok, ktorý Sociálna poisťovňa vlani vyplácala len tým penzistom, ktorých dôchodok alebo úhrn dôchodkov dosahoval najviac 658,50 eura. Kým suma vianočného príspevku klesala s rastúcou výškou dôchodku, trinásty dôchodok bude Sociálna poisťovňa vyplácať v rovnakej výške pri rovnakom druhu dôchodku. Všetci starobní dôchodcovia by mali dostávať trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Výdavky na vyplácanie trinástych dôchodkov majú v tomto roku dosiahnuť 589 miliónov eur. Po odpočítaní 147 miliónov eur, ktoré sa usporia na zrušených vianočných príspevkoch, tak čisté výdavky na trináste penzie predstavujú 442 miliónov eur.

Poberatelia ostatných druhov dôchodkov by mali dostávať vždy v decembri trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku. Pri predčasných dôchodcoch má ísť o 433 eur, invalidných penzistoch s mierou postihnutia nad 70 percent 380 eur, invalidných dôchodcoch pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur, vdovy majú poberať trinásty dôchodok v sume 263 eur, vdovci 208 eur a poberatelia sirotských dôchodkov 138 eur. Trinásta penzia pre poberateľov sociálnych dôchodkov má dosahovať 255 eur a invalidných dôchodcov z mladosti 281 eur. Nárok na trinástu penziu má mať 1,422 mil. dôchodcov.

Krátko pred 12:00 vyhlásil predsedajúci schôdze Andrej Hrnčiar obedňajšiu prestávku. Poslanci budú v rokovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie k zavedeniu trinástych dôchodkov pokračovať o 14:00.