Romantický výlet Nikoly a Štefana sa skončil obvinením: S týmto tínedžeri nerátali

Obvinením sa skončil adrenalínový výlet dvoch zaľúbencov z Michaloviec.

Šestnásťročná Nikola po dohode s o rok starším Štefanom vzala z domu kľúče od Citroëna C5 a spolu sa vydali na nočnú romantickú jazdu po Michalovciach a okolí Prešova a Humenného.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová, za volant si sadol tínedžer. Jazda by možno trvala aj dlhšie, no vozidlo sa medzičasom dostalo do pátrania. Policajti ho spozorovali na jednej z michalovských ulíc. Štefana z okresu Sobrance obvinili z trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Trestná sadzba za takýto čin je až dva roky, u mladistvých sa znižuje na polovicu.