Odmietnutý tréner červených diablov o Haalandovi: Je absolútne fantastický

Tréner Manchestru United Ole Gunnar Solskjaer (46) nie je zatrpknutý po odmietnutí zo strany talentovaného mladíka Erlinga Haalanda (19). Naopak, hovorí o ňom ako o top chlapcovi a hráčovi.

Haaland už v drese Borussie nastrieľal 11 gólov v siedmich zápasoch, potom, čo za 20 miliónov eur prestúpil z rakúskeho tímu Red Bull Salzburg. Tréner Manchestru United, Ole Gunnar Solskjaer, ktorý s talentovaným mladíkom už v minulosti spolupracoval sa taktiež snažil uloviť si Haalanda do svojho tímu, no vyšiel naprázdno.

"Hoci nikdy nekomentujem hráčov z iných klubov, s Haalandom som mal možnosť pracovať a som za to šťastný. Je to top chlapec, absolútne fantastické dieťa, pre ktoré chcete len to najlepšie. Pre Nórsko je skvelé, že máme znova útočníka, ktorý môže strieľať góly," nechal sa počuť tréner United.

O Haalanda mal síce Manchester United veľký záujem, no prestup mal nakoniec skroskotať na premrštených požiadavkách Haalandovho agenta Mina Raiolu, ktorý si pýtal províziu 15 miliónov eur. To však Raiola vehementne popieral. Faktom však zostáva, že mladému Nórovi sa v Borussii darí a hovorí zaňho jeho neskutočná gólová bilancia.