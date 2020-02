Marcelle sa nepáčili vrásky, dala si napichať botox: Po zákroku prišlo peklo, následkami trpí dodnes

Chcela vyzerať mladšie, kruto na to doplatila! Žena cíti následky rozhodnutia dodnes.

Marcelle King (65) z britského Dorsetu sa rozhodla vylepšiť si tvár botoxovými injekciami. Kontaktovala Ozana Melina, ktorý o sebe vyhlasoval, že je špičkový plastický chirurg. To však zďaleka nebola pravda. A Marcelle na to kruto doplatila.

Britka si dohodla stretnutie s Melinom v roku 2013. Prvé sedenie ju vyšlo na 300 libier (360 eur). Už vtedy sa Marcelle niektoré veci zdali podozrivé. Melin sa jej nič nespýtal, len si nasadil gumové rukavice a vytiahol injekčnú striekačku s hrubou ihlou. „Vyzerala ako ihla na očkovanie psov a pamätám sa, ako som sa ho pýtala, či nevie použiť tenšiu ihlu. Odpovedal mi, že to urobí tak rýchlo, že môj mozog ani nezaregistruje bolesť,“ cituje The Sun slová sklamanej pacientky.

Počas 15-minútovej bolestivej procedúry jej okolo očí vstrekoval látku. Dodal, že ak by to nezafungovalo, zadarmo jej to doplní. „Počas nasledujúcich dní som okrem modrín nezaznamenala žiadnu zmenu, tak som sa tam znova vrátila na doplnenie,“ hovorí Marcelle. Melin jej odporučil urobiť aj oblasť obočia za 100 libier (120 eur), žena súhlasila.spomína si Britka.

Po zákroku Marcelle opuchla celá tvár, ledva dokázala otvoriť oči. Manžel ju chcel zobrať k lekárovi, ale Marcelle radšej poslala fotku tváre Melinovi s otázkou, čo má robiť. On jej odpovedal, že je to normálne a aby si vzala liek od bolesti a na tvár si dala teplý uterák. „Ráno som mala tak veľké bolesti, že ma manžel hneď vzal na pohotovosť. Sestrička ma hneď poslala do nemocnice,“ spomína si Marcelle. Lekári jej prezradili, že utrpela ťažký anafylaktický šok a môže byť rada, že ešte žije.

Lekári zistili, že Melin Britke do tváre aplikoval neupravenú hovädziu želatínu. Marcelle mala opuchnutú tvár ešte tri týždne. Ba dokonca ešte dlhé roky po Melinovej procedúre má následky. Nedokáže správne hýbať ústami a stále pociťuje bolesť v okolí očí. Z Melina sa vykľul podvodník bez vzdelania a britský súd ho odsúdil na štyri roky väzenia. Dokonca ani pred súdom necítil žiadnu ľútosť a tvrdil, že to bola alergická reakcia na Marcellinho psa.