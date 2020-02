Mourinho sa posťažoval na rozsiahlu maródku: Do boja sme išli ako pištol bez nábojov

Tréner futbalistov Tottenhamu José Mourinho (57) si po stredajšej domácej prehre 0: 1 v úvodnom osemfinále Ligy majstrov s Lipskom sťažoval na rozsiahlu maródku.

Portugalský kouč prirovnal oslabený londýnsky celok k pištoli bez nábojov. Finalista minulého ročníka sa musel zaobísť najlepších strelcov Harryho Kanea a Son Hung-mina, ktorí sa v základnej skupine postarali o 11 z 18 gólov. Hrať nemohol ani stredopoliar Moussa Sissoko a ani ďalší hráči neboli podľa Mourinha celkom v poriadku. "Lamela mohol hrať maximálne dvadsať minút, Ndombele by celý zápas nezvládol," vyhlásil.

"Moura bol skoro mŕtvy, Bergwijn bol skoro mŕtvy a Giovani Lo Celso tiež. Bolo to ako ísť do boja s pištoľou bez nábojov. Najradšej by som posunul čas na koniec sezóny," pridal Mourinho, ktorý však verí, že aj keď bol Tottenham v zápase horším tímom, stále môže za tri týždne v Lipsku postúpiť.

"Stále je to 0: 1, nie 0:10, takže je to otvorené. A neboli by sme prvý tím, ktorý by po úvodnej domácej prehre postúpil," pridal Mourinho, ktorý v stredu odkoučoval 150. zápase v Lige majstrov. To sa pred ním podarilo iba Alexi Fergusonovi, Arsène Wenger a Carlu Ancelottimu. Mourinho navyše musel upokojovať situáciu po incidente sa záložníkom Delem alli. Anglický reprezentant totiž po vystriedaní v 64. minúte naštvane zahodil fľašu s vodou a kopačku. "Myslím, že bol naštvaný z vlastného výkonu, nie na mňa," uviedol päťdesiatsedemročný kouč.