Hanka po dvoch transplantáciách obličky: Zákernú diagnózu odhalil smäd

Zdravotné problémy si vybrali svoju daň! Hanka (33) z Nových Zámkov je navonok usmievavá a bezstarostná žena. Málokto však tuší, že má za sebou dve náročné operácie, počas ktorých jej transplantovali obličku.

Napriek bolestiam a návštevám nemocnice, ktoré boli v prípade tejto mladej ženy na dennom poriadku, Hanka na život nezanevrela. Práve naopak. Teší sa z každého dňa. Nový Čas zisťoval, kedy u nej prepukla choroba a komu vďačí za záchranu.

Zatiaľ čo Hankini rovesníci si užívali bezstarostné detstvo, útle dievčatko sa pasovalo s problémami, ktoré jej hádzal život. Už na prvom stupni základnej školy totiž bojovala s častými angínami. Lekári to však pripisovali infekciám, ktoré sa vyskytovali v kolektíve detí. „Bola som malé vyziabnuté kuriatko medzi spolužiačkami,“ priznáva ťažko skúšaná žena, ktorá si aj po rokoch s trpkosťou spomína na ťažké obdobie.

Zapíjala aj polievku

Hoci okaté dievčatko malo útlučkú postavičku, nikto nepredpokladal, že trpí vážnejším problémom. Že niečo nie je v poriadku, spozorovali Hankini rodičia až na druhom stupni, keď sa u nej začali prvé prejavy choroby. Trpela nechuťou do jedla a bola stále smädná. „V tom čase som dokázala zapíjať aj polievku, preto so mnou mama absolvovala všetky vyšetrenia a nakoniec nás poslali na nefrológiu do Bratislavy,“ spomína Hanka, ktorá dnes pracuje v call centre.

Aby sa lekári dopracovali k jej diagnóze, musela absolvovať kompletné vyšetrenia.„Vôbec prvú dialýzu som podstúpila ako 14-ročná a o rok neskôr mi po prvýkrát transplantovali obličku, ktorá mi vydržala skoro osem rokov,“ prezrádza spomienky na trpké chvíle mladá žena, ktorá tak bola opäť odkázaná na dialýzu. Vytúženého telefonátu sa dočkala až po deviatich rokoch a 20. februára 2017 jej druhýkrát transplantovali obličku, s ktorou žije dodnes. „Moja oblička zo začiatku nespolupracovala a mala som bolesti.,“ hovorí Hanka s tým, že svojej darkyni je nesmierne vďačná, pretože jej zachránila život.

Napriek tomu, že existujú antikampane o darovaní orgánov, podľa Hankiných slov sa nezakladajú na pravde. „Antikampaň je založená na odoberaní orgánov ešte žijúcim ľuďom, ktorí trpia, a to je hlúposť,“ dodáva na záver sympatická žena.