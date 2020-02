Single život si užíva! Sú to už dva roky, čo sa speváčka Dara Rolins (47) rozišla s Rytmusom (43) a odvtedy sa v jej živote neobjavil žiaden muž, s ktorým by prežila vážnejší vzťah.Dara si slobodu užíva a všetok voľný čas venuje svojej dcére Lole, z ktorej jej vyrástla skvelá parťáčka! Nedávno sa však začalo špekulovať o romániku s mladým raperom Dalybom, s ktorým sexi speváčka nahrala duet Hello Kitty. Aká je teda pravda?