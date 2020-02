Prezident HK Nitra sa zastal Blackwatera: Jeho zákrok nebol zákerný, len razantný

Kanadský útočník v službách HK Nitra Judd Blackwater (32) nedohral minulotýždňový zápas na ľade Popradu po tom, čo dostal trest do konca zápasu za zákrok na domáceho obrancu Joona Ervinga (25).

Za svoj nešetrný zákrok, po ktorom popradský bek putoval rovno do nemocnice, si už Blackwater odpykal jednozápasový trest a prezident klubu a hlavný tréner v jednej osobe Miroslav Kováčik verí, že už v prvom kole nadstavbovej časti Tipsport ligy bude môcť jeho zverenec nastúpiť.

"Trest už dostal, jeden zápas stál. To je asi všetko. Netreba z toho robiť hon na Judda. Nebol tam lakeť, nebol tam výskok a obe nohy mal na zemi. Rozhodcovia nedodržali pravidlá, ktoré si sami nastavili pred sezónou. Dohodli sa, že budú dávať len tresty do konca zápasu. Na dodatočné potrestanie sú potom videá a komisia. Nedodržali vlastné pravidlá, nerozumiem pánovi Štefíkovi, ktorému sa chyby stávajú často, ale ani pánovi Baluškovi. Neteší ma zranenie Ervinga, ale to sa v hokeji stane. Judd bol v tom zákroku razantný, ale nie zákerný," vyjadril sa Kováčik pre web HK Nitra.

(Zákrok je na videu od 1:45)

V prípade 32-ročného Kanaďana však nejde o prvý podobný prehrešok. V minuloročnom play-off svojim zákrokom "zostrelil" trenčianskeho Michala Hlinku a od Disciplinárnej komisie SZĽH pôvodne dostal trest na štyri zápasy. Ten bol následne skresaný na polovicu. V aktuálnom ročníku si odpykal jeden zápas za pád pod nohy v zápase s Košicami a tiež bol potrestaný aj v decembri, keď za faul kolenom v dueli s MAC Budapešť dostal od DK SZĽH stopku na tri zápasy nepodmienečne.

Bez Blackwatera prehrala v utorok Nitra s Košicami 1:3 a svoju neúspešnú domácu sériu natiahla už na poltucet ligových stretnutí. Naposledy pod Zoborom vyhrala ešte 4. januára, keď zdolala Poprad tesne 3:2.

Napriek nelichotivým výsledkom sa "corgoni" stále môžu spoľahnúť na divácku podporu. "Je to úžasné, asi každý by chcel mať takých fanúšikov, ktorí tlieskajú po toľkých prehrách v rade. Je to nepríjemná situácia. Hoci sa nám zlepšila útočná hra, hlavne doma výsledky neprichádzajú a to sa musí zmeniť," uviedol Kováčik.

Vedenie HK Nitra koncom januára odvolalo trénera Mariána Bažányho a do konca sezóny mužstvo povedú Tomáš Chrenko s Miroslavom Kováčikom. Druhého menovaného trápi pred rozhodujúcou časťou sezóny aj zranenie Krisa Versteega, ktorý mal byť jednou z opôr tímu. "S Krisom to opakujeme dookola. Utrpel zlomeninu chodidla, skúša s tým trénovať, ale je to stále bolestivé zranenie. Veľmi mi ho mrzí, že tu nemôže byť, no zlomenina sa nedá urýchliť, to nie je narazenie," dodal Kováčik.