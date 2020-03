Mužovi komplikuje život masívny nádor: Lekári mu nevedia pomôcť, čelí ďalšej skúške

Nikto mu nedokáže pomôcť. Muž z Indie sa narodil s masívnym nádorom na tvári a tvrdí, že „bude bojovať až do konca,“ aby našiel liek, ktorý by zabránil jeho ďalšiemu zväčšovaniu.

Dabul Mishra sa pre agentúru SWNS vyjadril, že už roky navštevuje „množstvo“ lekárov, avšak vždy s rovnakým výsledkom. Ako uvádza portál Fox News, žiadny odborník mu nie je schopný nádor z tváre odstrániť alebo mu ponúknuť iné riešenie jeho zdravotného stavu.

„Navštívil som mnoho nemocníc, ale nikto mi nedokázal ponúknuť liečbu. Keď som vyčerpal takmer všetky svoje úspory, prestal som do zdravotníckych zariadení chodiť a vzdal som sa nádeje, že by mi niekto dokázal pomôcť,“ povedal Ind Dabul Mishra a jedným dychom dodal: „Vládni úradníci sú si vedomí môjho zdravotného stavu, ale žiadnu pomoc mi neponúkli.“

Dabul žije so svojou manželkou a s deťmi v zlých podmienkach. Jeho manželka má byť nevidiaca. „Takto som sa narodil, avšak kvôli tomu, že si vážim sám seba, som nikdy nežobral peniaze. Budem bojovať až do konca a nájdem vhodnú liečbu, avšak teraz si to nemôžem dovoliť,“ dokončil svoj ťažký životný príbeh Dabul.