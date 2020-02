Tragédia v Bánovciach nad Bebravou: Dôchodca († 68) sa snažil uhasiť autoservis, zomrel v plameňoch!

Obrovské nešťastie! V Bánovciach nad Bebravou došlo v stredu k strašnej tragédii. Dôchodca († 68) podľa informácií Nového Času zatepľoval budovu autoservisu a horákom sa snažil nahrievať fóliu, ktorú používal v priebehu práce na objekte.

Stavba sa však chytila a muž sa pri márnej snahe predísť materiálnym škodám dostal do tesnej blízkosti plameňov, od ktorých sa chytilo jeho oblečenie. Žiaľ, vážnym zraneniam na mieste podľahol.

Budova autoservisu sa nachádza pri frekventovanej ceste. Muž († 68) stavbu zatepľoval, tá sa žiaľ nečakane chytila. Besný oheň sa snažil zo všetkých síl uhasiť, stálo ho to však to najcennejšie – život. Dôchodcovi sa totiž chytilo jeho oblečenie. Vonku bolo chladno, takže mal na sebe niekoľko vrstiev, ktoré sa v agónii snažil strhnúť. Na pomoc sa mu podľa polície vydalo niekoľko ľudí, no napriek maximálnemu úsiliu, žiaľ, muž zraneniam podľahol.

Šíriaci sa požiar zdevastoval veľkú časť autoservisu aj napriek rýchlemu zásahu jednotiek hasičov. Na miesto tragédie prišli aj muži zákona. „Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia a daná vec je v štádiu vyšetrovania,“ informoval policajný trienčiansky hovorca Pavol Kudlička.