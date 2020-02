Škandalózne odhalenie: Nechutné, čo si mal klub dovoliť na Messiho či Piquého

Poprední predstavitelia z Camp Nou sú najnovšie zodpovední za ďalšiu aféru, ktorá prepukla po informáciách uverejnených rozhlasovou stanicou Cadena Ser.

Novinári odhalili, že funkcionári barcelonského klubu mali zaplatiť spoločnosti I3 Ventures, ktorá mala na sociálnych sieťach pomocou falošných účtov kritizovať, diskreditovať alebo iným spôsobom oslabovať pozície vybraných ľudí, ktorí nezdieľajú postoje súčasného vedenia klubu, prípadne sa neboja proti nemu verejne vystúpiť. Do skupiny takýchto osôb patrí bývalý kouč "FCB" Josep Guardiola aj súčasní hráči Gerard Piqué a Lionel Messi. Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Prezident klubu Josep María Bartomeu chcel údajne týmto krokom posilniť svoj vplyv a vylepšiť imidž jemu naklonených osôb. Bartomeu však tieto správy poprel a uviedol, že FC Barcelona už ukončila kontrakt so spoločnosťou, ktorá stála za negatívnymi príspevkami na sociálnych sieťach. Bránil sa tým, že rozhodnutie prišlo po tom, ako v klube zistili, že jeden z poskytovateľov služieb použil účet na neprimerané komentáre o osobách z prostredia klubu. Podrobnosti o komentároch však neuviedol.

Keď sa vzápätí na sociálnych sieťach objavil článok, ktorý bráni súčasné vedenie FC Barcelona, obranca Piqué to nevydržal a autora príspevku na twitteri počastoval slovom "bábka". Skúsený zadák sa mal v klube pridať k akejsi opozícii s výhľadom na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnia na budúci rok. Nie je žiadnym tajomstvom, že favoritom fanúšikov je Victor Font, ktorý chce v kampani staviť na spoluprácu s Carlesom Puyolom či Xavim Hernándezom a neplánuje obísť ani Lionela Messiho.

V priebehu päťdesiatich dní tohto kalendárneho roka Barcelonu postretlo pomerne dosť. "Blaugranas" prehrali v semifinále domáceho superpohára, vzápätí stihli prepustiť trénera či skompromitovať sa pri hľadaní nového. Taktiež prišli o zranených ofenzívnych hráčov Luisa Suáreza a Ousmana Dembélého, ale napriek tomu neváhali oslabiť hráčsky káder uvoľnením kvarteta Carles Aleňá, Jean-Clair Todibo, Carles Pérez a Moussa Wagué na hosťovania.