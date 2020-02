Predsedom KDH sa stal po tom, čo kresťanskí demokrati v roku 2016 prekvapivo vypadli z parlamentu. Po viac ako troch rokoch od svojho nástupu hovorí, že Slovensko potrebuje jednu príčetnú konzervatívnu stranu, ktorá vie spolupracovať. Ako to bude vyzerať, hovorí v rozhovore pre Nový Čas šéf KDH Alojz Hlina.

Počúvate veľa o tom, že KDH je blízko k liberálom a spreneverilio sa svojmu konzervatívnemu nastaveniu. Koľko voličov vám odobral pakt o neútočení s PS/Spolu, SaS a Za ľuďmi?

Každé politické rozhodnutie má plusy aj mínusy. Som trochu sklamaný z toho, koľko zloby je medzi ľuďmi a ako si ju ventilujú. Možno je lepšie, keď si ju vyventilujú na facebooku, ako by mali doma zbiť ženu. Diskusie sú obrazom toho, čo sme a kto sme. My sme nabúrali stratégiu Smeru, ktorý mal stratégiu - nechajte nás vládnuť, že síce kradneme, ale prežehnať sa naučíme a neexistuje alternatíva. Oni išli na podvedomie. My sme hovorili - moment, poďme predstavovať alternatívu. Smer spanikáril a začal robiť čoraz nechutnejšie videá. Tá dohoda mala zmysel.

K vašej dohode sa nepridalo OĽaNO Igora Matoviča, ktoré zároveň začalo loviť v konzervatívnych vodách, a vyzerá to tak, že mu to pomohlo a stal sa lídrom možnej novej vládnej zostavy. Viete si predstaviť, že by OĽaNO obsadzovalo post premiéra?

Ja si viem predstaviť veľa vecí. Mám veľkú predstavivosť. O tom, kto bude premiérom, nerozhodujem ja, ale voliči. A to, že Matovič sa nepridal k našej dohode, si pamätám - hysterické výkriky a to, že na Sedembolestnú Pannu Máriu niekto potreboval robiť tlačovku a vykrikovať, že neviem, čo sa stalo. Veď stalo sa to, čo teraz Igor Matovič navrhuje. Problém bol v tom, že to nenavrhol on. Mnohokrát je najväčším problémom nie vec samotná, ale že to nevymyslel ten, kto do toho najviac bije.

Ja si viem predstaviť vládu s ľuďmi, ktorých si voliči vyberú. Potom nastupuje ten konkrétny človek, ako sa on vyrovná s tou zodpovednosťou. Za seba poviem, že my sa budeme správať zodpovedne.

Bolo by pre vás lepšie, keby bol na čele vlády Igor Matovič alebo nejaký externista? Skloňujú sa napríklad Róbert Mistrík a Milan Kňažko.

Tieto scenáre sa mi nepáčia. Politika je mocenská. Tam má byť predseda strany a hotovo, lebo taký je zvyk. Pri OĽaNO je dôležité ešte povedať to, koľko má mocenských centier. Otázka je, a to v dobrom hovorím, že OĽaNO je jedno mocenské centrum, alebo sú to štyri alebo päť mocenských centier?

To ste si ešte s Igorom Matovičom nevysvetlili?

To si treba poctivo vysvetliť. Hovorí sa, že mečom bojuješ a mečom zhynieš. A toto je presne ten scenár. Matovič išiel na kandidátke SaS. Pán Sulík bol na koaličnej rade a niečo sa tam dohodli, a potom sa ozval Igor, že so mnou sa nikto nerozprával. Potom to začalo všetko vŕzgať, zrútila sa vláda a máme tu 8 rokov Smer. Čiže aby sme sa tomu vyhli, je dobré vedieť, koľko mocenských centier má Oľano. Stačí urobiť dohodu s Matovičom, alebo treba urobiť dohodu s Kresťanskou úniou, Zmenou zdola? Aby z päťkoalície nebola desaťkoalícia.

V pakte máte aj Andreja Kisku, ktorému hrozí obžaloba v prípade daňovej kauzy. Máte už v tom základe možnej koalície jednotu v tom, či mu dať post vo vláde alebo ministerstvo vnútra jeho strane?

To, že sa Slovensko borí s nárastom antisystému, je aj preto, že štandardná politika zlyháva. Ak to chceme zmeniť, tak musíme robiť veci štandardne a normálne. Nemôžeme skúšať trpezlivosť ľudí. Čiže ja si myslím, že nie je dobré rozhodnutie, aby človek s touto otvorenou skutočnosťou bol nominovaný, resp. jeho strana nominovala na také citlivé ministerstvo.

Váš program je zameraný na rodinu, aké vládne posty by ste chceli dostať pod seba, aby sa vám podarilo presadzovať program?

Definovali sme si tri priority. Zdravotníctvo, školstvo a spravodlivosť. My kresťanskí demokrati máme prioritu rodinu. Uvidíme, aké možnosti bude mať štátny rozpočet.

Do akej miery je pre vás dôležité presadzovanie ochrany života od počatia, ktoré sa s KDH, prirodzene, spája?

Ja si myslím, že doba dozrela. Parameter, dokedy je možné vykonávať umelé prerušenie tehotenstva, sa, myslím, nemenil 60 alebo 70 rokov. To je veľmi dlhá doba. Focus robil prieskum, či by si ľudia vedeli predstaviť zmenu v tomto parametri, že by sa tá doba skrátila, a prieskum dokázal, že spoločenská objednávka tu existuje. My to nevymeníme za tabuľku na Úrade vlády. My to máme v srdci, chceme to zmeniť a našou stratégiou je zmenšovať zlo. My to považujeme za zlo, a keď máte možnosť ho zmenšiť, tak ho zmenšite.

Nedá mi nespomenúť aj registrované partnerstvá. Máte už vyjasnené s SaS a s PS/Spolu to, akým spôsobom budete pristupovať k tejto téme?

Od kresťanských demokratov nemôžete očakávať, že to podporia. KDH je stopercentná bezpečná voľba. Je to náš svet a viem, že nie každému sa to páči. Nepodporíme to.

Ste však ochotný napríklad dohodnúť sa na tom, že PS si predloží tento zákon, vy si predložíte zákon o interrup­ciách a necháte voľné hlasovanie na parlamente?

My sme sa pokúšali definovať nejaké procesné nastavenia toho celého a čo sa tu spustilo? Je tu apokalyptická hystéria. My sme to neuza­vreli, a asi treba počkať na rozhodnutie volieb.