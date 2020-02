Wanda Adamík Hrycová zobrala ratolesti na netradičný výlet: Prázdninovali v bani

Urobili si nezabudnuteľný výlet! Producentka Wanda Adamík Hrycová (42) nedá na svojich synčekov dopustiť a venuje im všetok voľný čas. Počas jarných prázdnin zobrala svojich chlapov fárať do kremnických baní.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Pre Hrycovú sú jej synčekovia všetkým, a keď jej to čas dovolí popri pracovných povinnostiach, neustále im vymýšľa zaujímavý program. Dvoch starších Artema a Vadima zobrala do kremnických baní.

„Naše prvé ozajstné prázdniny! Nikdy som rodinné dovolenky neplánovala, cestujeme často a radi, no doteraz to bolo vždy veľmi živelné. Odkedy je však Artem školák, sme nútení prispôsobiť naše kalendáre školským prázdninám a tak sme sa ocitli v Kremnici,“ napísala k vydareným fotkám Hrycová a dodala: „Urobili sme si parádnu obhliadku Mincovne a sfárali sme aj do banskej štôlne Andrej. Vrelo odporúčam oba výlety aj rodinám s deťmi, obe prehliadky boli zaujímavé a užili si to tak deti, ako aj maminy."