Poznáme víťazov Brit Awards 2020: Dcéra Neneh Cherry je speváčkou roka

Poznáme víťazov Brit Awards. Ceny si odniesla Billie Eilish (18), ktorá si v priamom prenose aj poplakala, grimová hviezda Stormzy (26) či mladá spevácka hviezda Mabel, dcéra Neneh Cherry. Britskí speváci a speváčky však spomínali na nedávnu smrť svojej celebritnej kolegyne Caroline Flack († 40).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Harry Styles (26), bývalý člen One Direction, si pamiatku Caroline uctil čiernou stužkou pripevnenou na svojom obleku. Harry a Caroline totiž kedysi tvorili pár. On mal vtedy 17 a Caroline 32 rokov! Akoby to nebolo málo, spevák zažil lúpežné prepadnutie. Len pár hodín predtým, ako sa dozvedel o samovražde svojej exmilenky, prepadol ho muž ozbrojený nožom a chcel od neho peniaze. Našťastie si zachoval chladnú hlavu, dal mu peniaze a zlodej ušiel. Napriek týmto stresujúcim zážitkom predviedol skvelú šou.

Cenu za najlepšieho sólo umelca si odniesol grimeový spevák a rapper Stormzy (26), ktorý sa tento rok objaví aj na slovenskom festivale Pohoda. Vo svojej ďakovnej reči vyzdvihol svoje ženské manažérky a hovoril o rodovej nerovnosti v nomináciách. Najlepšou sólo speváčkou sa stala Mabel (23), dcéra slávnej speváčky a skladateľky Neneh Cherry. Nie nadarmo sa hovorí – aká matka taká Katka! Mabel má našliapnuté na veľkú hudobnú kariéru.

Ceny si Odniesla aj Billie Eilish (18) ako najlepšia medzinárodná hudobníčka a Tyler The Creator (28) ako medzinárodný hudobník. Billie taktiež odpremiérovala pieseň k novej bondovke No time to die. Mladý spevák Lewis Capaldi (23) si odniesol sošku za debut a skladbu roka. Medzi ocenenými sa objavila aj rocková kapela Foals, ktorá sa tento rok už po druhýkrát objaví na javisku festivalu Grape.

Mabel (23)

★ speváčka, skladateľka

★ pop, R&B

★ debutovala singlom Know me better (2015)

★ jej mama je slávna speváčka Neneh Cherry

Otvoriť galériu Tyler Zdroj: Northfoto

Tyler, the Creator (28)

★ narodený r. 1991, Ladera Heights CA

★ spevák, rapper, skladateľ, režisér

★ hip hop

★ najlepší medzinárodný umelec

★ debutový album Goblin (2011)

★ vyhral Grammy za naj rappový album

Billie Eilish (18)

★ speváčka, skladateľka

★ alternatívny pop, elektropop

★ najlepšia medzinárodná umelkyňa

★ debutový album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019)

Stormzy (26)

★ spevák, skladateľ

★ grime, UK rap, R&B

★ najlepší mužský umelec

★ debutový album Gang Signs & Prayer (2017)

★ vystúpi na festivale Pohoda

The Foals

★ indie/alternatívny rock

★ debutový album Antidotes (2008)

★ najlepšia kapela

★ už po druhýkrát vystúpia na festivale Grape