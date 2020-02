Rastie medzi nimi napätie: Neymar sa posťažoval na svoj klub, bránili mu hrať, tvrdí

Napätie medzi futbalistom Neymarom (28) a jeho zamestnávateľom Paris St. Germain sa po utorkovom úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov v Dortmund opäť zvýšilo.

Hviezdny brazílsky útočník si po prehre 1: 2 posťažoval, že mu klub po zranení bránil v predchádzajúcich zápasoch hrať a že sa kvôli tomu nemohol dostať do lepšej formy.

Neymara po celú sezónu trápia zdravotné problémy. Naposledy mal problémy s rebrom a 16 dní a štyri súťažné zápasy nehral. Naskočil až do úvodného duelu vyraďovacej fázy Ligy majstrov, aj keď sa podľa vlastných slov cítil už nejakú dobu úplne v poriadku.

"Je ťažké nehrať štyri zápasy, nebola to moja voľba. Nebolo to moje rozhodnutie, ale rozhodnutie lekárov a klubu. Mali sme okolo toho veľa diskusií. Chcel som hrať, cítil som sa dobre. Klub sa bál. A vo finále som to ja, kto tým trpí. Keby som mal viac praxe, odohral by som lepší zápas," povedal Neymar po zápase.

Dvadsaťosemročný kontroverzný Brazílčan aj tak strelil jediný gól svojho tímu a v 75. minúte zrovnal na priebežných 1: 1. Časť základnej skupiny nemohol hrať kvôli trestu, aj preto si pripísal ešte len druhú bránku v tejto sezóne Ligy majstrov. "Myslím, že v prvom polčase sme mali veľké držanie lopty, ale nehrali sme toľko dopredu. Dostali sme zbytočné dva góly, o ktorých rozhodli maličkosti. Ale dokázali sme aj jeden dať a to je pre odvetu veľmi dôležité," uviedol Neymar.

Brazílsky útočník za posledný rok púta pozornosť radom incidentov. V lete Neymar neúspešne usiloval o návrat z PSG do Barcelony a nedorazil na začiatok prípravy francúzskeho majstra. Potom sa zase riešilo jeho údajné znásilnenie brazílskej modelky alebo žaloba fanúšika Rennes za napadnutie po finále pohára. V novembri pred návratom na trávniky po zranení pre zmenu odletel sledovať tenisový Davisov pohár.