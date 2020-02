Le Giang netradične namotivoval spoluhráčov: Čo napísal na tabuľu v šatni?

V sobotu sedel legendárny československý futbalista Antonín Panenka (71) na tribúne štadióna v Nitre, ale v bezgólovom súboji proti Pohroniu veľa krásy nevidel.

Prezident Bohemiansu Praha si to vynahradil na druhý deň. Po šiestich rokoch bol svedkom víťazstva Klokanov vo vršovickom derby nad vedúcou Slaviou (1:0), ktorej pripravili prvú prehru v sezóne.

Hrozivý 34-bodový rozdiel v tabuľke nehral žiadnu úlohu. Podľa Patrika Le Gianga, od leta brankára Bohemiansu, nešlo o náhodu. „Bolo to zaslúžené víťazstvo. Išli sme za tromi bodmi. Boli sme hladnejší po úspechu ako súper. Aj keď sa Slavia v zime oslabila, stále má veľkú kvalitu. Hrala v Lige majstrov, v českej súťaži je o level vyššie. O to je jej skalp pre nás cennejší,“ povedal pre Nový Čas.

V kabíne domácich sa pred prestížnym derby objavilo namiesto taktického nákresu pár motivačných viet. Nik netušil, že ich písal Slovák s vietnamskými koreňmi Le Giang. Pekne v češtine a bez gramatických chýb. „Spískali sme to spolu s Michalom Šmídom a Davidom Bartekom. Chalani si mysleli, že ide o prácu trénera. Napísané myšlienky podvedome vnímali a po zápase si na ne spomenuli. Som rád, že to zafungovalo.“

Brankárska jednotka pražského tímu o niečom podobnom v Čechách nepočula, no na Slovensku to nie je žiadna novinka. „Počas angažmánu v Žiline bolo pod trénerom Adriánom Guľom úplne normálne, že sme mali steny v kabíne popísané motivačnými heslami. On je v týchto veciach rozdielový a veľmi dbá aj na mentálnu prípravu,“ prezradil Le Giang. Na oslavy veľkého víťazstva nebol čas. „Potešili sme sa s fanúšikmi na tribúnach, v šatni prišiel riadny krik a pekný deň sme zakončili večerou celého tímu.“

Pred pár dňami vyšla informácia, že Jan Houdek († 71), veľký fanúšik Bohemiansu, ktorý vlani zomrel po zákernej chorobe, odkázal pred smrťou klubu svoj majetok v hodnote takmer 300-tisíc eur. „Nádherné gesto. Prejav bezhraničnej oddanosti a lásky ku klubu. Klobúk dole. Som šťastný, že som súčasťou Bohemky. Je to záležitosť vedenia klubu. Verím, že tie peniažky pôjdu na správnu vec,“ dodal Le Giang.

Kto je Patrik Le Giang (27)

- syn slovenskej matky a vietnamského otca

- z Fiľakova cez Žilinu, Michalovce, Vlašim a Karvinú sa dostal do Bohemiansu

- v reprezentácii SR do 21 rokov odchytal 15 zápasov

- okrem futbalu sa venuje písaniu blogov o zdravej výžive a životnom štýle

- nemá televízor, radšej číta beletriu, životopisy športovcov a osobností

- je zástancom japonskej filozofie Kaizen zameranej na zlepšovanie sa vo všetkých oblastiach života

- uprednostňuje paleo stravovanie ako naši predkovia (ryby, mäso, zelenina, ovocie, zdravé tuky) s obmedzením pečiva, strukovín, obilnín, mlieka, syrov

- nevyznáva žiadne náboženstvo, hoci otec je budhista

- každé ráno si na znak vďačnosti zapáli vonnú sviečku