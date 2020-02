Cavendish Saganovi a mladej generácii nezávidí: Šprinty v cyklistike vymierajú!

Otvorená spoveď. Britský cyklista Mark Cavendish (34) patril ešte pred pár rokmi medzi úhlavných nepriateľov Petra Sagana (30). Dvojica spolu pravidelne zvádzala neľútostné špurtérske súboje.

Za posledné tri roky zapadol Cavendish aj vinou zranení do úzadia. Momentálne chystá v novom tíme Bahrain-McLaren comeback. O súčasnej cyklistike si však myslí svoje.

Slovenskí fanúšikovia zrejme nikdy nezabudnú na incident z Tour de France 2017, keď pre Cavendishov pád diskvalifikovali z prestížnych pretekov Petra Sagana. Práve od tohto momentu bol zrazu Cavendish ako zakliaty. Obrovský sled zdravotných komplikácií zapríčinil to, že si za posledné tri roky jazdu na bicykli príliš neužíval. Momentálne chystá veľkolepý comeback.

„Značku McLaren milujem už od detstva. To, že teraz za ňu môžem pretekať, považujem za splnený sen. Cítim, že tento rok pre mňa môže byť úspešný,“ žiaril šťastím v rozhovore pre Eurosport britský veterán, podľa ktorého sa cyklistika počas jeho dlhoročného pôsobenia v profesionálnom pelotóne zmenila až príliš.

„Šprinty v našom športe pomaly vymierajú. Na svete máme veľa talentovaných šprintérov, hlavne mladých. Organizátori pretekov sa však snažia šprinty eliminovať. Týmto spôsobom dostávajú mladú generáciu do nezávideniahodnej situácie,“ myslí si Cavendish.

Svorada nesúhlasí

So slovami víťaza 30 etáp na Tour de France jednoznačne nesúhlasí československá cyklistická legenda Ján Svorada. „Nemyslím si, že je to pravda. Nezaregistroval som, že by v posledných rokoch bolo menej šprintov. Alebo menej etáp, v ktorých by rozhodovali šprinty,“ oponuje Svorada.

„Možno jednorazových pretekov určených pre šprintérov je naozaj trošku menej. Ale to sú úplne iné preteky, ako etapové podujatia. Jednorazové preteky majú väčšinou kopcovitejší profil, pretože to zvyšuje atraktivitu. V etapových podujatiach bude podľa mňa vždy dosť príležitostí pre šprintérov. Trojtýždňové preteky sa predsa nemôžu ísť neustále v kopci. To sa mi zdá nezmyselné. Cyklistika je aj preto atraktívna, lebo každá etapa je iná. Vždy to tak bolo a vždy to tak aj bude,“ uzavrel Svorada.