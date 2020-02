Svitekova († 57) smrť zaskočila aj Růžičku: Je to tragédia, bol ešte mladý

Nečakane a náhle odišiel v pondelok na večnosť bývalý československý hokejový reprezentant Vladimír Svitek († 57).

Banskobystrický rodák, ktorý pracoval s mládežou v HC Košice, zomrel vo veku 57 rokov, keď prehral boj so zákernou chorobou. Jeho smrť zaskočila nielen širokú hokejovú verejnosť, ale bývalých spoluhráčov z klubu či národného tímu. Jedným z nich bol Vladimír Růžička, ktorý sa po boku Sviteka tešil zo zisku bronzových medailí na MS 1989.

"Mal výbornú techniku a vedel dávať góly v správnom čase. Mal takisto dobrú strelu, taký pološvih. Spomenuté majstrovstvá pre nás dopadli pomerne dobre, ale to je len športová časť. Toto je tragédia. Šport je šport a potom je tu život. Zdravie je najdôležitejšie. Je to o to horšie, že nešlo o starého človeka," uviedol Růžička v rozhovore pre český denník Blesk.

O smrti svojho niekdajšieho tímového kolegu sa rodák z Mostu dozvedel od Jana Šťastného, ktorý momentálne plní úlohu športového riaditeľa HC Košice a v minulosti spolupracoval s Růžičkom v Chomutove. "Veľmi ma to zaskočilo, že zomrel. Od Jana som vedel, že má nejaké zdravotné problémy, ale nič bližšie," pokračoval.

Svitek strávil najúspešnejšiu časť kariéry v Košiciach, s ktorými získal dvakrát československý titul. Zahral si v mládežníckych reprezentačných výberoch a bol aj na seniorských MS. Neskôr na klubovej scéne pôsobil v zahraničí, keď si vyskúšal angažmány vo Fínsku, Rakúsku, Slovinsku a Maďarsku.

"Budem naňho spomínať ako na perfektného človeka, výborného hokejistu aj kamaráta. Hrali sme spolu na MS a nastupoval som s ním aj v dvadsiatke. Vlado bol pohodový človek, ktorý sa často usmieval. Boli sme priatelia. Po skončení kariéry sme sa párkrát videli, ale bolo toho málo. On bol v Košiciach a ja na druhej strane bývalej republiky. Vždy sme si však posielali pozdravy, keď sme stretli niekoho známeho," doplnil Růžička.