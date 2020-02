Lucia Mokráňová sa čoskoro stane mamou: Prekvapenie na návšteve u lekára

Šoubiznis prežíva veľký babyboom. Na vlne šťastného očakávania v súčasnosti plávajú mnohé známe krásky. Tešia sa o to viac, že pre väčšinu z nich to bude mamičkovská premiéra.

Fitneska Lucia Mokráňová (27) prežíva azda najkrajšie obdobie svojho života. Je to aj obdobie veľkých zmien. Našla vysnívaného muža, žilinského podnikateľa Martina Majdáka (39), s ktorým čaká bábätko, a preto sa presťahovala do Žiliny, kde si budujú spoločný domov. Lucia sa s Martinom spoznala cez facebook. „Napísal mi niečo milé, tak som na to reagovala. Chvíľu sme si písali a potom sme sa stretli. Nebola to láska na prvý pohľad, lebo v tom čase som vzťah nechcela. Ale postupne som si uvedomila, že ma zaujímajú jeho názory, páčilo sa mi, ako sa vyjadroval, mal veľkú charizmu. Celé to bolo veľmi rýchle, išli sme spolu na dovolenku, kde sme si sadli ako ľudia a vedela som, že to je človek, s ktorým chcem určite zostať,“ opisuje blondínka.

Prekvapenie u lekára

Vzťah nabral na obrátkach práve na dovolenke v Grécku. „Na romantickej večeri mi povedal, že som žena, s ktorou raz bude mať deti, na čo som mu odpovedala, že je to neuveriteľné, lebo to cítim rovnako. Bábätko sme teda plánovali od začiatku, ale nepočítali sme, že to príde až tak rýchlo. Myslím si, že u nás to bolo na prvú šupu, otehotnela som päť mesiacov po tom, čo sme sa začali stretávať. Priateľ je taký vietor, ktorý mi vletel do života a všetko mi zmenil, nabúral a otočil.“

Onedlho začala Lucia pociťovať veľkú únavu. „Cítila som sa zle, myslela som si, že som chorá, tak som išla k lekárovi. A lekár mi oznámil, že nie som chorá, ale tehotná. Myslela som si, že tak rýchlo otehotnieť sa ani nedá! O čosi neskôr na ultrazvuku som sa pýtala, či to nie sú dvojičky,“ pok­račuje Lucia, ktorá pochádza z dvojčiat. „To by bol asi veľký masaker mať naraz dve deti, i keď do budúcnosti by to bolo super. Ale lekár ma upokojil, že vidí iba jedno bábätko.“