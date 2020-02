Ligu majstrov čaká kuriózny duel: Celé Bergamo sa sťahuje do Milána

Po obhajcovi trofeje, anglickom mužstve FC Liverpool, vstúpi o deň neskôr do vyraďovacej fázy Ligy majstrov 2019/2020 aj minulosezónny finalista Tottenham Hotspur.

"Kohúti" v stredajšom úvodnom osemfinálovom dueli privítajú v domácom prostredí RB Lipsko. V druhom súbežne hranom dueli od 21.00 h SEČ na milánskom San Sire nastúpi Atalanta Bergamo proti FC Valencia. Odvetné stretnutia v týchto konfrontáciách sa uskutočnia v utorok 10. marca.

"Spurs" budú chcieť proti Lipsku nadviazať na vlaňajšiu vydarenú púť európskym pohárom číslo jeden, ktorá vyústila finálovou účasťou v španielskom Madride. Aj v uplynulom ročníku čelil Tottenham v osemfinále protivníkovi z nemeckej I. bundesligy - Borussii Dortmund, ktorú vyprevadil zo súťaže po víťazstvách 3:0 doma a 1:0 vonku. Pre "býkov" z Lipska to bude premiérová osemfinálová účasť v klubových dejinách.

"Veľmi sa tešíme. Nemáme čo stratiť a do zápasu v Londýne pôjdeme s radosťou. Pre takéto dôležité stretnutia je to správny prístup. Tottenham poriadne nevie, kto je RB Lipsko, ale dúfam, že po tomto osemfinále to už bude vedieť," povedal na klubovom webe útočník Lipska Timo Werner. Lipsko sa stane deviatym nemeckým tímom vo vyraďovacej časti LM. Viac zástupcov v tejto fáze súťaže malo v minulosti iba Španielsko (10). "Aj keď som už na medzinárodnej scéne odohral niekoľko zápasov, vždy, keď začujem hymnu LM, mám ´husiu kožu´. Bude to vzrušujúci duel. Tottenham sa v minulej sezóne dostal až do finále, je to naozaj dobré mužstvo," poznamenal dánsky krídelník Yussuf Poulsen.

Prvýkrát sa v šestnástke najlepších tímov "starého kontinentu" ocitla aj Atalanta Bergamo. Tento taliansky tím postúpil zo základnej skupiny napriek tomu, že v úvodných troch vystúpeniach nezískal ani bod. Napodobnil počin anglického Newcastlu United z ročníka 2002/2003. "Straky" vtedy taktiež prehrali v úvodných troch dueloch, no napokon dokázali postúpiť ďalej.

Tréner Atalanty Gian Piero Gasperini verí, že jeho mužstvo s podporou z tribún milánskeho San Sira bude proti Valencii úspešné. "Takéto prepojenie s priaznivcami, aké existuje u nás, je v Taliansku zriedkavé. Dúfajme, že nám pomôžu aj v stredu s Valenciou, keď prakticky ľudia z celého Bergama odcestujú do Milána na zápas LM. Takáto podpora nám dáva množstvo sily a vtedy môžeme súperiť s kýmkoľvek," povedal 62-ročný kouč pri mikrofóne televíznej stanice DAZN. "Dúfam, že v stredu to bude skvelý večer a podarí sa nám dosiahnuť výsledok, s ktorým budeme môcť v odvete vo Valencii bojovať o postup," nadviazal útočník Alejandro Gómez.

Francúzsky stredopoliar "netopierov" Geoffrey Kondogbia zažije návrat na milánsky trávnik, keďže v rokoch 2015-2017 hrával za miestny Inter. Pôsobenie na Štadióne Giuseppeho Meazzu bolo podľa jeho slov komplikované, ale pomohlo mu v hráčskom progrese na súčasnú úroveň. "Stále mám v Interi Miláno mnoho dobrých priateľov. Bolo to ťažké obdobie, ale táto skúsenosť mi v dobrom poslúžila," skonštatoval 27-ročný Francúz na stránkach denníka Gazzetta dello Sport.

Valencia je v osemfinále LM prvýkrát od edície 2012/2013. Vtedy stroskotala na parížskom St. Germain (1:2 doma, 1:1 vonku). "Liga majstrov je najťažšia súťaž v Európe, v ktorej chce hrať každý futbalista. Je v nej iná konkurencia ako v španielskej La Lige, ale máme šancu na postup a vydáme zo seba všetko, aby sme zvíťazili. Musíme sa vyvarovať chýb a čo najviac vyťažiť z príležitostí, ktoré sa nám naskytnú," povedal pre klubový web portugalský útočník Valencie Goncalo Guedes.