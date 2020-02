Jágr premýšľa ako udržať Kladno v lige: Zamkne v najbližšom zápase štadión?

Hokejisti Kladna zažívajú v najvyššej českej súťaži kruté obdobie.

Šesť kôl do konca základnej časti ťahajú deväťzápasovú sériu prehier. Čaká ich tuhý boj o záchranu. Pre zranenie im naviac chýba aj slovenský brankár Denis Godla. Ťahúň mužstva Jaromír Jágr (48) vie, že Rytíři musia zabrať.

"Premýšľam o tom, prečo nám to nejde, ale nejaké reči, čo urobiť, aby sme to zlomili, sú všetko hrozné frázy a klišé," hovorí sklamaný Jágr pre český portál sport.cz. V piatok jeho Kladno čaká zápas s Pardubicami, v ktorom musia bodovať naplno. Jágr sa zveril, že sa pohráva s bláznivou myšlienkou.

"Rozmýšľal som, že v piatok hľadisko úplne zavrieme. Pretože na zápasy vonku je na Kladno vždy vypredané a my zakaždým prehráme. Takže si hovorím, že na Pardubice nebudeme vôbec predávať vstupenky a budeme hrať pred prázdnou halou. To by sme asi riadne prekvapili, čo," hovorí legendárny český hokejista, ktorý je zároveň aj majiteľom klubu.