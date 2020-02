Výlet sa zmenil na nočnú moru: Z lode Diamond Princess môžu odísť stovky cestujúcich

Z lode Diamond Princess, ktorú držia v karanténe v Jokohame, môže v stredu odísť približne 500 cestujúcich. Všetkých pred odchodom ešte raz vyšetrili, niektorým pomáhali pri evakuácii vojaci.

Prezidentský letecký špeciál priviezol v stredu do vlasti šesť Juhokórejčanov z výletnej lode Diamond Princess. Podľa tlačovej agentúry Jonhap budú evakuované osoby prevezené do karantény na Medzinárodnom letisku Inčchon najmenej na dobu dvoch týždňov. Zdravotnícke zdroje predtým uviedli, že na lodi sa nachádza celkovo 14 Juhokórejčanov vrátane piatich členov posádky.

Plavidlo s približne 3700 ľuďmi na palube kotví za karanténnych podmienok v japonskom prístave Jokohama od 3. februára, keď mužovi, ktorý sa vylodil v Hongkongu, diagnostikovali nový koronavírus. Na lodi sa infikovalo viac než 540 osôb; ide o najväčšiu koncentráciu nákazy mimo pevninskej Číny, kde epidémia vypukla. Približne tisíc členov posádky bude musieť zostať na palube, keďže hosťom nosia jedlo, poštu, uteráky a ďalšie potreby. Musia tiež upratovať kajuty.

Južná Kórea minulý týždeň vyslala do najviac postihnutého čínskeho mesta Wu-chan tri charterové lety, ktoré evakuovali juhokórejských občanov a ich čínskych rodinných príslušníkov.

Soul potvrdil v stredu 46 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorý si v Číne vyžiadal už vyše 2000 mŕtvych. Vírus sa rozšíril do viac než dvoch desiatok krajín, pričom spôsobil rozsiahle ekonomické a dopravné problémy.

Zatiaľ nie sú indície, že sa nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie s názvom Covid-19, dostal aj do Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR), informuje tlačová agentúra Reuters, odvolávajúc sa na utorkové vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Vypuknutie tejto epidémie by mohlo byť pre zle vybavený zdravotnícky systém politicky izolovanej Severnej Kórey zničujúce, upozorňujú experti.