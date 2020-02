Je koniec! Al Pacina opustila o 36 rokov mladšia herečka: Drsné slová na adresu exfrajera

Meital Dohan (43), bývala priateľka Al Pacina (79), prehovorila o ich rozchode, informoval portál People.

Chodili spolu takmer dva roky, nedávno sa s ním však rozišla. Dôvodom mal byť veľký vekový rozdiel. „Je ťažké chodiť s takým starým mužom, aj keď je to Al Pacino,“ povedala izraelská herečka. „Vekový rozdiel je náročný, áno. Snažila som sa to poprieť, no pravdu povediac už je z neho muž v rokoch. Takže to nevydržalo, ani so všetkou mojou láskou,“ dodala.

Meital povedala, že od neho odišla nedávno. Napriek rozchodu však na svojho bývalého partnera nezanevrela a dúfa, že ostanú dobrými priateľmi. „Skutočne ho ľúbim a cením si ho a rada som tu pre neho bola, keď ma potreboval, a je pre mňa cťou byť súčasťou jeho odkazu,“ vyjadrila sa herečka. Rovnako prezradila, že jej nekupoval veľa darčekov, len kvety. Al Pacino vraj nerád utráca.

Dvojica sa naposledy objavila na premiére filmu The Irishman od Martina Scorseseho. Za úlohu v tomto filme dostal Al Pacino nomináciu na Oscara. Pridala sa k nim aj jeho 18-ročná dcéra Olívia. Olíviu a jej dvojičku Antona má Al Pacino s herečkou Beverly D’Angelo. Okrem nej mal vzťah aj s Argentínčankou Lucilou Solá. Tá je matkou Camily Morrone (22), s ktorou sa Al počas trvania vzťahu zblížil a ktorá je aktuálnou priateľkou Leonarda DiCapria.