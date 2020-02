Fialkové si po nevydarených pretekoch priznali chyby: Slová plné sklamania

Slovenským biatlonistkám sa utorňajšie vytrvalostné preteky na 15 km na majstrovstvách sveta nevydarili.

Najvyššie z kvarteta skončila Paulína Fialková, ktorá so štyrmi chybami obsadila až 24. miesto a po tomto výkone nemohla byť spokojná. Ani v tretej individuálnej súťaži sa jej tak nepodarilo prebojovať sa do najlepšej desiatky.

Po dvoch výborných výkonoch nevyšli preteky ani jej mladšej sestre Ivone, ktorá ich pokazila tromi chybami na poslednej položke a skončila na poslednej bodovanej pozícii (40.). Najviac terčov zostrelila Veronika Machyniaková, keď minula len tri, ale pomalý beh ju odsunul na 63. miesto. Terézia Poliaková finišovala s piatimi ranami mimo na 86. mieste.

Po pretekoch tak nemohla byť spokojná ani jedna z nich. Strelecky sa však nedarilo ani ďalším, štyri čisté položky mala iba Kazaška Galina Višnevská, ktorá si vďaka tomu vybojovala 9. miesto. Po jednej chybe mali iba ďalšie štyri pretekárky.

"Kvôli tej nadmorskej výške je tu naozaj ťažká strelnica, pretože tam chodíme poriadne zadýchané," vysvetlila P. Fialková. "Dnes som sa snažila zvoliť také tempo, aby som mala tú streľbu pod kontrolou a povedala by som, že sa mi to podarilo lepšie ako v šprinte a stíhačke. Teda až na tú tretiu položku," pokračovala.

Dvadsaťsedemročná biatlonistka nemala preteky zle rozbehnuté, po dvoch položkách figurovala s jedným nesklopeným terčom na 11. mieste, ale v druhej ležke pridala ďalšie dve chyby a pripravila sa o lepší finiš. "Tá všetko pokazila. Po prvej streľbe som mala informáciu, že rany boli vľavo hore a podľa toho som potom reagovala na ďalšej streľbe. Vietor fúkal z opačnej strany, ale ja som si 'necvakla' mieridlá. Moja chyba, mala som zareagovať, ale podľa toho, čo som videla po prvej streľbe, to nemalo byť nutné. No tá strelnica je taká divoká. Budem si to teraz vyčítať, pretože s dvomi chybami v stojke by sa dalo pretekať," povzdychla si.

P. Fialková tak ani v tretích individuálnych pretekoch nedokázala zastrieľať tak, ako by chcela. Na zvrátenie zatiaľ nevydarených majstrovstiev má pravdepodobne už len dva pokusy, keďže v mixe dvojíc by mala nastúpiť jej sestra: "Asi sa to vloží do rúk tej najlepšej. Mňa čaká ešte ženská štafeta a preteky s hromadným štartom, do ktorých vložím úplne všetko a buď to vyjde alebo nie," dodala.

Mladšia zo sestier Fialkových si preteky pokazila na poslednej položke. Na prvých troch pritom strieľala solídne s bilanciou 1-1-0. Lenže na záver zaznamenala tri trestné minúty. "Na lyžiach som sa cítila lepšie, ako vo všetkých ostatných pretekoch. Servismani odviedli opäť skutočne dobrú prácu. Lenže vo štvrtom kole som prepískla tempo. Chcela som ho vygradovať, ale nechala som sa uniesť a na poslednej stojke sa mi roztriasli nohy a neustála som to," vyhlásila.

Ivona Fialková priznala, že okrem "prepáleného" tempa nebola ani v najlepšom rozpoložení. "Na tej poslednej položke zahrala okrem nôh úlohu aj hlava. Mala som príliš veľa myšlienok a podnetov a možno som sa až tak nekoncentrovala. Chcela som to odstrieľať v rytme, lebo mi to tu tak sedí. Asi však bolo treba zvoliť pomalšie tempo a strieľať na dva nádychy. Ja som to dala na jeden," vysvetlila s tým, že na strelnicu v Anterselve sa treba pripravovať už dlho pred príchodom. "Treba zvoľniť už od posledného kopca, ktorý je asi kilometer vzdialený. Už tam treba rozmýšľať nad streľbou. Fúkal aj vietor a preto som chcela chodiť na zadné stavy. Pri prvej stojke mi to vyšlo, ale pri druhej tam bolo plno a musela som ísť na 25.. No proste dnes ku mne neboli naklonené hviezdy," pokračovala.

Aj keď má na konte už dva výborné výsledky s 9. miestom zo šprintu a 6. zo stíhačky, chcela by pridať aj ďalšie. "Som pozitívna, pretože som sa cítila dobre na lyžiach. Ešte uvidíme, čo povedia analýzy, pretože pocit môže byť dosť odlišný od skutočnosti. Dnes mi ušla jedna strelecká položka zo štyroch, čo ma mrzí, ale stále je predo mnou ešte zopár šancí, takže ideme ďalej," dodala.

V stredu od 14.15 h sú na programe mužské preteky na 20 km, v ktorých budú slovenské fary zastupovať Martin Otčenáš (štartové číslo 19), Šimon Bartko (82) a Michal Šima (102).