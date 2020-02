Tvrdé slová Samanthy Markle na adresu svojej sestry Meghan: Urobila to Kate schválne!

Samantha Markle (54) tvrdí, že jej sestra Meghan (38) si vybrala dátum oznámenia odchodu z kráľovskej rodiny zámerne, informoval portál Daily Mail.

Meghan vraj na Kate žiarli, a preto jej chcela zničiť narodeniny. Oznámenie prišlo v predvečer narodenín vojvodkyne z Cambridgeu. Samantha si svoju sestru podala. „Nikdy by sa jej nevyrovnala – Kate je ikonická!“ povedala. „Urobilo na mňa dojem, že v šatách za 200 $ vyzerala, ako keby stáli dva milióny.“

Kritiku si Meghan a Harry vyslúžili aj za správanie na premiére Levieho kráľa. Harry sa tam totiž pokúšal dohodiť svojej manželke prácu u Boba Igera, a to v čase, keď boli stále súčasťou kráľovskej rodiny. Podľa Samathy to vyzerá, že vojvodkyňa zo Sussexu sa odpojila s cieľom hrať u Disneyho. „Je to neúcta ku kráľovskému protokolu. Je to ako podviesť partnera a dať niekomu svoje telefónne číslo s pozvaním na rande predtým, než sa rozvediete,“ skonštatovala Samantha.

Kráľovská rodina podľa nej Meghan poslúžila ako odrazový mostík k vysokým miestam, kam ju účinkovanie v seriáli Kravaťáci dostať nemohlo.