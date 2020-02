Druhá predvolebná anketa: Kto zruší obedy a vlaky zadarmo?

Kampaň vrcholí a strany majú poslednú šancu presvedčiť svojich voličov o svojom programe.

Už o 10 dní Slováci rozhodnú o tom, ktorí politici zasadnú do parlamentu. Nový Čas oslovil desať strán, ktoré majú najväčšiu šancu získať potrebných 5 %, a opýtal sa ich aj na to, či by zrušili obedy a vlaky zadarmo.

1. Ako by ste chceli podporiť mladé rodiny?

Smer-SD - Už počas vlád s dominantným postavením strany Smer-SD sme významnou mierou podporili mladé rodiny - či už formou príspevku 100 € pri nástupe žiakov do 1. ročníka ZŠ, bezplatnými obedmi (pre deti v MŠ a žiakov ZŠ) a vlakmi pre študentov zadarmo. Zvýšili sme rodičovský príspevok až o 150 € a materská dávka je na úrovni čistej mzdy z predchádzajúceho zamestnania. Príspevkom 150 €, resp. 100 € sme umožnili žiakom základných škôl absolvovať lyžiarsky výcvik, resp. školu v prírode.

OĽaNO - Zvýšiť daňový bonus na deti, zvýhodniť prácu žien na materskej a rodičovskej dovolenke (napr. dohody do 200 eur bez daní a odvodov, podobne ako študenti), hypotekárne prázdniny, výstavba nájomných bytov, povinné zľavy pre rodiny s deťmi a iné.

Za ľudí - Už od leta hovoríme o našom kľúčovom opatrení, ktorým je rozvoj nájomného bývania. Do konca volebného obdobia podporíme 20-tisíc nových nájomných bytov. Chceme tiež zaviesť nárok na miesto v škôlke a výrazne zlepšiť kvalitu škôl, aby sa rodičia mohli spoľahnúť, že ich deti dostanú dobré vzdelanie, ktoré je jedinou cestou k dobrým pracovným miestam. Pre rodičov je veľmi dôležité aj zdravie detí, preto okrem obnovy nemocníc chceme rozvíjať preventívne programy a zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

PS/SPOLU - Každé dieťa od 3 rokov musí mať garantované miesto v reálne dostupnej škôlke, ak o to majú jeho rodičia záujem. Zavedieme preto tzv. detské skupiny, ktoré umožnia jednoduchšie tvoriť miesta, a podporíme výstavbu škôlok. Zavedieme samostatné dobrovoľné nemocenské poistenie pre doktorandky ako možnosť na získanie materského. Zvýšime pružnosť čerpania materských a rodičovských príspevkov cez variabilnosť doby čerpania, pomer zapojenia a výšky príspevku podľa potrieb rodičov. Zjednodušíme a sprehľadníme priznávanie a výpočet materského. Zvýšime rodičovské príspevky aj pre rodičov, ktorí nepoberali materské. Zvýšime rodičovské príspevky pre rodiny s viacerými deťmi vo veku do troch rokov. Zavedieme otcovské voľno počas prvých dvoch týždňov od narodenia dieťaťa ako novú dávku zo sociálneho poistenia.

Sme rodina - Mladé rodiny by sme podporili výstavbou štátnych nájomných bytov, zrušením doplatkov za lieky pre matky s deťmi do 6 rokov či zvýšením rodičovského príspevku.

SaS - Odvodový bonus sme navrhli tak, aby bol pre rodiny s deťmi podstatne veľkorysejší ako dnešný sociálny systém. Po zavedení odvodového bonusu budeme rodičom s deťmi do troch rokov vyplácať v súčte o 60 % viac peňazí, ako sa vypláca dnes. Materskú budeme vyplácať do troch rokov dieťaťa bez ohľadu na to, či je niektorý z rodičov doma, alebo obaja pracujú. Materskú umožníme čerpať obom rodičom a tempom, ktoré si zvolí rodič. Odstránime rozdielnu výšku rodičovského príspevku a nebudeme túto dávku podmieňovať dávkou v materstve. Vyrovnáme výšku rodičovského príspevku s výškou príspevku na starostlivosť o dieťa. Predĺžime možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o dieťa až do začiatku povinnej školskej dochádzky. Rozšírime sieť a kompetencie sociálnej služby Centier včasnej intervencie, ktoré budú pomáhať rodinám a ich deťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením, a to už od narodenia až do veku 7 rokov.

KDH - V našom programe sa venujeme podpore mladých rodín opatreniami: nižšie dane ako spravodlivá pomoc rodičom +100 € na dieťa pre pracujúceho rodiča vo forme daňového bonusu.

SNS - Ochranou materstva, rodičovstva a inštitútu manželstva. Postavíme 30 000 nájomných bytov pre mladé rodiny do roku 2030. Pri prvom uzavretí manželstva budú mať manželia do 33 rokov nárok na štátnu mladomanželskú pôžičku.

Most-Híd - Zvýšením materskej dávky a príspevku na starostlivosť o dieťa. Pre podporu mladých rodín sme v tomto volebnom období odštartovali mladomanželské pôžičky, zdvojnásobili sme daňový bonus na každé dieťa do 6. roku veku. Toto opatrenie by sme chceli rozšíriť na všetky deti.

Dobrá voľba - Chceme podať mladým pomocnú ruku, aby mali dôvod žiť a pracovať na Slovensku. Sme pripravení dať ročne do nájomného bývania 250 miliónov eur, aby mladí nemuseli platiť privysoké nájmy. Podľa nás je rovnako dôležité, aby mladí ľudia chceli a mohli mať viacdetné rodiny. Preto navrhujeme, aby rodič končiaci rodičovskú dovolenku pri troch deťoch platil 5 % daň počas troch rokov, pri štyroch deťoch počas desiatich rokov, pri piatich deťoch počas 20 rokov a pri šiestich a viac deťoch neplatil doživotne žiadnu daň. Mladé rodiny bojujú aj s ďalším problémom, a to dostať svoje dieťa do škôlky. Každoročne sú zamietnuté tisíce žiadostí o miesto v štátnej škôlke. V Dobrej voľbe sme presvedčení, že škôlky rozvíjajú základné zručnosti detí nevyhnutné na rozvoj ich schopností a úspešný život a musia byť prístupné všetkým, o to viac sociálne slabším vrátane detí z neúplných rodín a s rôznymi hendikepmi. Zmenu navrhujeme aj v rodičovskom príspevku, ktorý sa štandardne vypláca do veku troch rokov dieťaťa. Navrhujeme zaviesť flexibilný rodičovský príspevok, ktorý by umožnil kratšie čerpanie celkovej sumy príspevku a umožnil by rodičovi, podľa vlastného zváženia, skorší návrat do práce, napríklad formou skráteného úväzku.