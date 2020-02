Hrdinský čin majiteľa reštaurácie vo Fiľakove Radoslava: Penzistu vytrhol z pazúrov ozbrojených gaunerov

Zachoval sa ako skutočný hrdina! Podnikateľ Radoslav Balog (38) z Fiľakova neváhal ani sekundu a keď počul volanie o pomoc, okamžite zakročil.

Do príchodu polície zadržal páchateľa, ktorý napadol a chcel okradnúť dôchodcu Štefana (72). Až neskôr zistil, že lupič mal pri sebe aj nôž. Prezradil, že aj napriek tomu by kedykoľvek zakročil a pomohol znovu.

Štefan sa vybral podvečer na prechádzku k Fiľakovskému hradu. Všimol si dvoch mladých ľudí, no nevenoval im pozornosť. „Pýtali si odo mňa cigaretu a pritom ma jeden z nich sotil na zem. Napádali ma a ja ani neviem ako, ocitol som sa pri bráne do reštaurácie. Z posledných síl som volal o pomoc,“ opisuje minúty hrôzy starý pán. Zúfalé výkriky až takmer plač začul cez otvorené okno Radoslav Balog, majiteľ reštaurácie a penziónu Bebek. Okamžite utekal napadnutému na pomoc.

„Keď ma páchatelia uvideli, dali sa na útek. Jedného som chytil a držal, kým neprišli policajti,“ prezradil podnikateľ, ktorý spolu so zamestnancami pomohol zranenému. „Ako som niekoľkokrát spadol, udrel som si rameno a ruku. Som veľmi vďačný Radovi za to, ako sa zachoval, zachránil mi život,“ vraví Štefan. Záchranca si až neskôr uvedomil, že to nemuselo dopadnúť najlepšie.

„Jeden z útočníkov mal nôž, našťastie ho nepoužil. No aj tak by som reagoval rovnako a pomohol,“ dodal Radoslav. Muži zákona vďaka jeho opisu hodinu po útoku chytili aj druhého páchateľa. „Klobúk dolu pred pánom, ktorému to nebolo ľahostajné a vďaka jeho rýchlemu zásahu došlo k zadržaniu oboch páchateľov. Navyše, jeden z nich sa priznal aj k predchádzajúcej krádeži, kde tiež prepadol starčeka. Teraz už sedí za mrežami a odpykáva si zaslúžený trest,“ informovala policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.