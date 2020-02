Pozor, zaklopú vám na dvere a vybafnú na vás extra výhodnú ponuku: Mária sa stala obeťou energetických šmejdov!

Naletela! Mária (59) síce podpísala novú zmluvu na odber energie, no problém je v tom, že zákazníkom je stále jej manžel Milan († 57), ktorý je už viac ako 2 roky po smrti.

Zaskočení sú aj ďalší dôchodcovia, ktorí žijú najmä na Spiši. Stali sa rukojemníkmi tzv. energetických šmejdov. Ide o organizovanú skupinu sprostredkovateľov, ktorá sa k nám presúva z Česka a často zavádza odberateľov.

Za Máriou, ktorá bola zákazníčkou SPP, prišiel podľa nej v januári mladý pán až do bytu. „Povedal, že je od plynárov a ponúkal mi lacnejšie faktúry za plyn a elektrinu. Každé euro sa zíde a tak som súhlasila. Upozornila som ho však, že manžel už nežije a nemôžem sa podpisovať za nebožtíka. Odvetil, že to je v poriadku,“ prezradila bývalá upratovačka. Po smrti manžela ešte nemajú vysporiadaný byt ani list vlastníctva, takže plyn a elektrinu platí osobne alebo šekom. Mária teraz nevie, komu bude platiť a akú sumu.

V Spišskej Novej Vsi to nie je prvý prípad, ďalšej zákazníčke už došla faktúra, že má platiť plynárňam, no nič si u nich neobjednávala. Známa je aj návšteva u zákazníka v Liptovskej Tepličke, kde sa mu podomový obchodník predstavil ako sprostredkovateľ z elektrární, ale novým dodávateľom budú plynárne. Nie je vylúčené, že zákazníci sa stávajú obeťou tzv. energetických šmejdov, ktorí sa zameriavajú najmä na penzistov. Mohlo by ísť aj o organizovanú skupinu sprostredkovateľov, ktorá sa na Slovensko presúva z Česka, kde im už klepli po prstoch.

Skúsenosti z Česka

U našich západných susedov je nekalými praktikami známa firma Centrální výběrová řízení. Zarába na pokutách z vypovedaných zmlúv, lebo zákazníci podpísali aktiváciu zvýšeného odberu energie. Na sociálnej sieti ich zástupcov a sprostredkovateľov nazývajú energetickými šmejdami. Upozornil na nich aj český Energetický regulačný úrad a Zväz obchodu a cestovného ruchu.

Konkurenčný boj by mal byť férový

Ondrej Šebesta, hovorca SPP

Vnímame silný a neférový konkurenčný boj v súvislosti s tzv. door to door predajom energií. Zákazníci SPP sú často kontaktovaní ďalšími osobami, ktoré sa preukazujú ako „pracovníci elektrární“ a sú presviedčaní o nevýhodnosti zmluvných podmienok SPP, s cieľom podnietiť ich k ukončeniu zmluvy a uzatvoriť s nimi novú s konkurenčnou spoločnosťou. Uvedená situácia nás mrzí, pretože sme presvedčení, že aj konkurenčný boj by mal byť vedený férovo a postavený na výhodnosti služieb pre zákazníka, nie jeho zavádzaní.