Pekarík si po 10 mesiacoch opäť zahral v Bundeslige: Ostávam, Hertha ma potrebuje!

Už pomaly zabudol, ako chutí súťažný bundesligový zápas! Nekonečné desaťmesačné suchoty sa uplynulý víkend skončili.

Obranca Peter Pekarík (33) po najdlhšej prestávke kariéry zapríčinenej zdravotnými problémami opäť vbehol do prvého tímu Herthy Berlín. Naposledy sa tam objavil v polovici apríla minulého roka.

Dusná atmosféra v kabíne Berlínčanov sa uvoľnila náhlym odchodom trénera Jürgena Klinsmanna. Urýchlilo to i návrat Pekaríka, ktorý pokorne čakal na svoju šancu. Dočkal sa a vychutnával si triumf 2:1 na ihrisku Paderbornu. „Dva dni pred zápasom prišiel za mnou nový tréner a povedal mi, aby som sa dobre pripravil, lebo v sobotu zrejme nastúpim. Potešilo ma to. Momenty po vybehnutí na ihrisko boli fantastické. Pocítil som veľké zadosťučinenie za odvedenú prácu v tréningoch, trpezlivosť v náročnom období i za to, že som to nevzdal,“ povedal slovenský reprezentant pre Nový Čas.

Zápas v Paderborne mu chutil o to viac, že bol víťazný a môže vrátiť Herthe potrebné sebavedomie. „Išlo o šesťbodový súboj. Víťazstvo si veľmi vážime aj z dôvodu turbulentného týždňa po nečakanom konci trénera Klinsmanna.“ Práve on vyhnal Ondreja Dudu na hosťovanie do Norwichu City. Nehrozil Pekaríkovi podobný osud? „Tréner mi vravel, že hráčom, s ktorými do jarnej časti neráta, to oznámil už skôr, aby si mohli nájsť iné možnosti. Týkalo sa to pätice hráčov, ktorí v zime odišli. Ja som dostal minulý mesiac tri ponuky na prestup. Pýtal som sa Klins­manna, či ma klub uvoľní. Povedal mi, že mám za sebou dobrú prípravu, vydarený zápas na Floride proti Frankfurtu a pod jeho vedením si na jar ešte zahrám.“

Už k tomu nepríde. Mužstvo po Klinsmannovi prevzali dočasne jeho asistenti Nouri a Feldhoff. Pekarík má s Herthou, ktorá je v tabuľke až trinásta, zmluvu do konca sezóny. „Aj keď vo viacerých ligách sa už prestupové obdobie skončilo, sú tu stále možnosti i záujem z iných súťaží. O mojej pozícii v tíme som preto hovoril s trénermi. Povedali mi, že ma v mužstve potrebujú ako hráča s najväčšími skúsenosťami a že šancu určite dostanem,“ prezradil.

Pekarík potrebuje zápasovú prax. Už aj pre blížiacu sa baráž ME s Írskom. Čo bude od leta, na to nemyslí. „Tým sa teraz nezaťažujem. Dlhé roky hrám v jednej z najlepších líg sveta a to ma v mojej práci neskutočne motivuje. Budem sa ďalej biť o šancu v mužstve a verím, že do konca sezóny budú bundesligové štarty na mojom konte pribúdať.“

Štarty Pekaríka v bundeslige za posledné 2 roky

15. februára 2020 Paderborn – Hertha (1:2) 90 minút

14. apríla 2019 Hoffenheim – Hertha (2:0) 90 minút

22. decembra 2018 Leverkusen – Hertha (3:1) 36 minút

18. decembra 2018 Hertha – Augsburg (2:2) 90 minút

12. mája 2018 Hertha – Lipsko (2:6) 58 minút

5. mája 2018 Hannover – Hertha (3:1) 90 minút

28. apríla 2018 Hertha - Augsburg (2:2) 61 minút

21. apríla 2018 Frankfurt – Hertha (3:0) 90 minút

10. marca 2018 Hertha – Freiburg (0:0) 90 minút

3. marca 2018 Schalke – Hertha (1:0) 79 minút

24. februára 2018 Bayern – Hertha (0:0) 90 minút

-----------------------------------------------------------------------

Celkovo: 695 dní 11 zápasov 864 minút