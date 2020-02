Nevesta Lucia zo Svadby na prvý pohľad v slzách: Ivanovi praskli nervy a rozhovoril sa pred všetkými

Už to nevydržal! Markizácka reality šou Svadba na prvý pohľad je od začiatku plná prekvapení. O tie sa postarali manželské páry, ktoré dali odborníci dohromady.

Najkontroverznejším je nepochybne Ivan (39) a Lucia (30), ktorí sa od úplného začiatku neustále hádajú. Drogová minulosť či pornozábery, ktoré má za sebou nevesta Lucia, poriadne sympatickým Ivanom zamávali. To však nebolo všetko. Najnovšie dvojica absolvuje spoločnú večeru s ďalšími dvoma pármi a Ivanovi priamo pri stole poriadne rupnú nervy!

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Hoci to na začiatku vyzeralo, že Ivan je pokojný muž, ktorého len tak niečo nerozhodí, nie je to celkom tak. Predsalen, keby sa hociktorý muž dozvedel o pornominulosti svojej manželky, či drogovej afére, nebolo by mu všetko jedno. Posledným klincom do rakvy bolo ráno, keď Ivan našiel po kolaudačnej párty polonahú Luciu spať vedľa jej kamaráta. Dvojica sa snaží začať odznova a najnovšie odcestuje na Kanárske ostrovy, kde si Lucia vyskúša s Ivanom paraglajding.

Už-už to vyzerá, že sú na dobrej ceste, ale príde ďalšia hádka. Dvojicu čaká spoločná večera s ostatnými dvoma pármi, kde sa majú spoznať a porozprávať sa. Ivan dá hneď najavo, že dobrú náladu nemá. Keď sa ho totiž spýtajú na manželstvo, pekné slová z jeho úst nezaznejú. „Ja niečo rozprávam, ona iné chápe. Lucia niečo rozpráva, ja zase niečo iné chápem,“ začne Ivan.

„Ja som ťa nemala tak pod kontrolou ako ty mňa. Nie som žiarlivý typ. Teda iba, keď mám na to dôvod. Nelozím do cudzích telefónov,“ povie zase Lucia a naráža na fakt, že jej Ivan skontroloval telefón a našiel správy, ktoré si vymieňala s iným mužom. „Máme veľké nezhody a aj nedôveru,“ povie Ivan a neskôr sa iba mužov spýta: „Čo mi poradíš na babu... Ráno sa zobudíš po kolaudačnej párty a nájdeš svoju ženu skoro celú nahú s nejakým týpkom v obývačke, tak to mi povedz.“

Vyzerá to tak, že Ivan skutočne nevie prekusnúť správanie svojej manželky a je otázne, či s ňou vidí budúcnosť. „Nechce sa mi s tebou ani lúčiť po tom, čo si dneska predviedol,“ povie Lucia a Ivan jej na záver odpovie: „Ani mne s tebou, keď klameš.“