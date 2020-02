Zdeno Cíger spomína na legendárneho Sviteka († 57): Vlado si vždy odviedol svoju prácu

Ťažká rana! Bývalý skvelý košický útočník a hokejový reprezentant Vladimír Svitek († 57) už nie je medzi nami. Dvojnásobný majster Československa ešte v drese VSŽ podľahol zákernej chorobe a celá športová obec na Slovensku smúti. Najviac však jeho manželka Anka s deťmi Vladimírom a Natáliou.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Rodák z Banskej Bystrice skonal v pondelok v košickej nemocnici. Kariéru spojil najmä s klubom VSŽ, kde vytvoril skvelý útok s Milanom Stašom a Miroslavom Žabkom. „Prišli sme do mužstva v rovnakom čase. On z Bystrice a ja z Prešova. Bola s ním sranda, ale keď mám niečo osobitne vyzdvihnúť - bol neobyčajným pedantom. V súkromí i hokeji. Keď chytil hokejku a začal ju rašpľou opracovávať, bola radosť na neho pozerať. Podobne to bolo aj pri čistení auta," zaspomínal spoluhráč i kamarát Staš. „Bol to veľmi šikovný hokejista a výborný človek! Mimo rodiny mal dve lásky - hokej a auto. Vynikal prehľadom a mal šikovné ruky. Ako výborný korčuliar nám bude chýbať, lebo sme sa pravidelne stretávali v stredy na ľade ako starí páni," doplnil sklamaný Žabka.

Úspešný bol aj na medzinárodnom ľade. S reprezentáciou Československa vybojoval na MS juniorov 1982 striebro a na MS 1989 vo Švédsku bronz. V desiatich zápasoch tam nazbieral rovnaký počet bodov (4+6), s Vladimírom Růžičkom a Zdenom Cígerom vytvorili jeden z najlepších útokov šampionátu. „V Štok­holme sa nám naozaj darilo, Růžička náš útok dirigoval a Vlado si vždy odviedol svoju prácu. Aj mimo ľadu to bol skvelý chalan,“ zaspomínal si Zdeno Cíger, ktorý sa narodil v rovnaký októbrový deň ako Svitek, len o sedem rokov neskôr. Správa o jeho úmrtí ho poriadne zasiahla. „Je mi to veľmi ľúto. Stretli sme sa pomerne nedávno na zápase, keď trénoval dorast Košíc. Porozprávali sme sa aj zaspomínali, na nič sa nesťažoval. Nevedel som, že je chorý. Potom, keď hrali v Bratislave, už s tímom nepricestoval. Je ho škoda,“ dodal smutne Zdeno Cíger.

Vladimír Svitek

Narodený: 19. októbra 1962 v Banskej Bystrici

Post: útočník

Kluby: Košice, Hämeenlinna, Zell am See, Kranj, Spišská Nová Ves, Dunaújváros, Ferencváros

Draft: v roku 1981 zo 137. miesta klubom Philadelphia Flyers

Úspechy: bronz s Československom z MS 1989, striebro z MS 20 v roku 1982, dvojnásobný majster ČSSR s Košicami