Liga majstrov začne súbojom trénerských búrlivákov, Liverpool sa vráti na miesto činu

Aj duel úradujúceho šampióna FC Liverpool na trávniku dvojnásobného finalistu nedávnych ročníkov Atlética Madrid (2014, 2016) ponúkne utorňajší program futbalovej Ligy majstrov.

Okrem tohto dua sa v úvodnom osemfinálovom stretnutí tohtosezónnej edície 2019/2020 stretne aj Borussia Dortmund s Parížom St. Germain. Oba zápasy majú úvodný výkop o 21.00 h SEČ, odvety v Liverpoole a Paríži sa uskutočnia v stredu 11. marca.

Atlético a Liverpool sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretli štyrikrát. V skupinovej fáze LM 2008/2009 sa obidve stretnutia skončili remízou 1:1. V semifinále Európskej ligy 2009/2010 boli úspešnejší madridskí "Los Colchoneros". Tí po domácej výhre 1:0 a prehre 1:2 po predĺžení na Anfielde prenikli do hamburského finále, v ktorom zvíťazili nad ďalším anglickým tímom FC Fulham.

Atlético v minulosti čelilo v domácom prostredí anglickým protivníkom 12-krát a podľahlo akurát FC Chelsea v úvode sezóny 2017/2018. Až v siedmich prípadoch schádzali mužstvá z "kolísky futbalu" z trávnika Atlética so sklonenými hlavami. "Som presvedčený, že to bude veľmi ťažký zápas, ako všetky v LM. Ak však dodržíme pokyny nášho trénera, myslím si, že môžeme vyhrať. Najdôležitejšie bude hrať súdržne, so srdcom a vydať zo seba všetko," povedal vo videu na klubovom webe belgický ofenzívny záložník Yannick Ferreira Carrasco. "Fanúšikovia vždy stoja za nami, zakaždým nás podporujú a pre nás je to veľká pomoc. V utorok to bude výnimočný duel a určite dajú do toho 100 %, rovnako ako my," nadviazal defenzívny stredopoliar Marcos Llorente.

V zápase na madridskom štadióne Wanda Metropolitano sa dá očakávať napínavé divadlo na trávniku aj mimo neho. Na lavičkách oboch mužstiev budú v akcii momentálne azda najväčší trénerskí búrliváci súčasnosti - Argentínčan Diego Simeone a Nemec Jürgen Klopp. "The Reds" sa v utorok navyše predstavia na mieste, kde v uplynulej sezóne vo finále LM zvíťazili nad Tottenhamom Hotspur. V semifinále vtedy prekonali iného španielskeho súpera FC Barcelona, keď po prehre 0:3 v prvom zápase triumfovali v odvete vysoko 4:0.

"Nemám potuchy, či dokážeme opäť vyhrať LM, ale mali by sme byť na to pripravení. V minulej sezóne sme sa presvedčili, že dokážeme zdolávať aj tie najlepšie mužstvá. V určitých chvíľach však musíte mať aj šťastie, aby ste mohli zvíťaziť. Už pred začiatkom tohto ročníka som povedal, že pre mňa je najväčší favorit LM Juventus Turín. Má najlepší káder, aký som kedy v živote videl. Podobne je na tom aj Bayern Mníchov. Neuveriteľné veci dokáže aj Paríž St. Germain, odpisovať nemožno Barcelonu a zabúdať netreba na Manchester City, pre ktorý je LM veľký cieľ," povedal Klopp podľa webu denníka AS.

Borussia Dortmund a Paríž St. Germain si vo vzájomnej konfrontácii budú chcieť napraviť chuť po minulosezónnom osemfinálovom sklamaní. BVB vtedy nestačili na neskoršieho finalistu Tottenham Hotspur (0:3 vonku, 0:1 doma), Parížanom vystavil stopku ďalší anglický zástupca Manchester United (2:0 vonku, 1:3 doma).

Vestfálske mužstvo v aktuálnom ročníku odohralo doma 16 súťažných duelov s pôsobivou bilanciou. Zaznamenalo v nich 12 víťazstiev a skóre 49:14. "V utorok to bude zápas iného kalibru, budeme však pripravení," poznamenal na webe Borussie poľský obranca Lukasz Piszczek. "V tejto sezóne sme už doma hrali aj s Barcelonou a nedovolili sme jej nič. Podobne ako Paríž, aj my máme dobré mužstvo. Pôjdeme do zápasu plní optimizmu a sebavedomia," povedal brankár Roman Bürki.

Parížania sa od vstupu katarských vlastníkov do klubu v roku 2011 snažia o výraznejší prienik v milionárskej LM. Odvtedy v LM štyrikrát prenikli do štvrťfinále, no v ostatných troch sezónach bolo pre nich konečnou stanicou osemfinále. "Liga majstrov je veľkolepá súťaž, iná ako všetky ostatné. Hrajú v nej najväčšie kluby sveta. Pokúsime sa prejsť cez Dortmund, ale je to vynikajúce mužstvo, nebezpečné hlavne v protiútokoch, ktoré dáva veľa gólov," vyhlásil na webe PSG španielsky legionár Pablo Sarabia, ktorý v skupinovej fáze strelil dva góly.

Pre kouča PSG Thomasa Tuchela bude mať utorňajší duel špecifický náboj, keďže pred príchodom do parížskeho Parku princov pôsobil v Dortmunde (2015-2017). "Keď som zbadal, koho nám žreb prisúdil, nahlas som sa rozosmial. Uvedomujeme si, že to bude ťažké, ale ani my sme neboli na zozname prianí pre iné tímy. V Dortmunde bude nemožné 90 minút diktovať tempo hry. O toto by sme sa ani nemali snažiť. Musíme byť pripravení správne zareagovať na každú hernú situáciu a ukázať naše kvality," skonštatoval Tuchel na webe Európskej futbalovej únie (UEFA).