Odídenci z SaS obhajujú podporu mimoriadnej schôdze: Dôvod, pre ktorý to spravili

Poslanci Národnej rady (NR) SR musia chodiť do práce až do skončenia ich mandátu, teda do parlamentných volieb.

V reakcii na podporu otvorenia mimoriadnej schôdze pléna to vyhlásila poslankyňa Natália Blahová (nezaradená). Spolu s kolegami, ktorí sú súčasťou neparlamentnej Demokratickej strany, sa v rokovacej sále pléna prezentovali, čím podporili jej otvorenie. Otvorenie schôdze podporili okrem Blahovej aj poslanci Vladimír Sloboda, Miroslav Ivan, Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Ľubomír Galko, Renáta Kaščáková. Všetci pred časom odišli z opozičnej SaS. Podľa slov Ivana sa ich seniori pýtajú, kedy budú mať viac peňazí. "My sa máme tváriť, že sme neprítomní?" pýtal sa pred novinármi. Galko tiež pripomenul, že v tejto súvislosti neexistovala žiadna dohoda celej opozície a o spoločnom postupe nerokovali. Na otázku, či podporia v hlasovaní návrhy zákonov, Galko neodpovedal. Podotkol len, že v stredu (19. 2.) predstavia svoje riešenia. V stredu ráno má mimoriadna schôdza pokračovať. "Prídeme na schôdzu bez ohľadu na to, či to bude jeden deň pred voľbami či jeden deň po voľbách," dodal Galko. Predseda Demokratickej strany Michal Kravčík už poslancov pre ich krok požiadal, aby odišli z kandidátky tejto strany. "Dohodli sme sa, že naše hlasovanie si obhájime na schôdzi," reagoval na Kravčíka Galko. Podľa neho je z tohto hľadiska všetko v poriadku. Kroku poslancov nerozumejú viacerí opoziční predstavitelia. Nezaradeného poslanca Miroslava Beblavého to prekvapilo, poslanec za SaS Martin Klus povedal, že poslancom "evidentne nezáleží na tom, aký bude osud 800 miliónov eur". Podpredseda parlamentu a predseda vládneho Mosta-Híd Béla Bugár označil otvorenie schôdze za frašku. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) v utorok prerušil rokovanie mimoriadnej schôdze pléna do stredy 19. februára do 9.00 h. Urobil tak preto, lebo nezaradení poslanci zablokovali rokovanie obsadením rokovacieho pultu s tortou a neprestali s obštrukciou ani po opakovaných výzvach. Poslanci majú na schôdzi prerokovať tri vládne návrhy zákonov v skrátenom režime, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Rovnako sa majú zaoberať aj Istanbulským dohovorom.