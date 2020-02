Tréner Pep Guardiola: Nech budeme v akejkoľvek súťaži, ja tu zostávam

Tak ako o viacerých hráčoch, aj o trénerovi Pepovi Guardiolovi (49) začínajú vznikať rôzne tvrdenia o tom, že by klub v prípade suspendácie z európskych súťaží opustili. Guardiola sa však vyjadril jednoznačne.

"Nech budeme v akejkoľvej ligovej súťaži, ja tu zostávam. Aj keby nás preradili do League Two, tak by som zostal. Toto je čas, kedy musíme držať spolu," povedal Pep Guardiola svojim zverencom.



Guardiolov kontrakt v klube vyprší po sezóne 2020/2021. Ešte nikdy počas trénerskej kariéry španielský lodivod neopustil svoj klub predčasne. Guardiola zároveň apeluje na hráčov, aby zostali klubu verní aj v tomto ťažkom a hektickom období.

Výkonný riaditeľ Manchestru City Ferrna Soriano odkazuje svojim hráčov a realizačnému klubu. „Verte mi tak, ako verím ja vám - tento trest bude zrušený.“